النني ضمن قائمة أرسنال لمعسكر أمريكا

الأحد، 16 يوليه 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

محمد النني يعود إلى تدريبات أرسنال

أعلن نادي أرسنال قائمة الفريق المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

ويتواجد محمد النني لاعب وسط منتخب مصر ضمن قائمة أرسنال لمعسكر أمريكا.

ويفتتح أرسنال مبارياته الودية خلال معسكره بمواجهة فريق نجوم الدوري الأمريكي بقيادة المدرب واين روني يوم الأرعباء المقبل في العاصمة واشنطن.

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ثم يسافر إلى نيوجيرسي لمواجهة مانشستر يونايتد يوم السبت الموافق 22 يوليو وهي أول مرة يلتقي فيها الفريقين في الولايات المتحدة.

وأخيرا يتجه أرسنال إلى لوس أنجلوس لمواجهة برشلونة يوم 26 يوليو في ختام مبارياته الودية خلال المعسكر.

وشهدت القائمة انضمام الثلاثي الجديد كاي هافيرتز وديكلان رايس وجورين تيمبر.

على أن ينضم الثنائي توماس بارتي وآرون سميث رو إلى المعسكر في الأسبوع المقبل.

محمد النني أرسنال الدوري الإنجليزي
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