لا جديد.. إصابة نابي كيتا قبل انطلاق مباراة تحضيرية

أعلن فيردر بريمن الألماني إصابة لاعب وسطه الغيني نابي كيتا قبل مباراة ودية أمام أولدينبرج.

وكتب بريمن عبر تويتر:

نابي كيتا عانى من إصابة بسيطة خلال الإحماء، وسيبقى خارج التشكيل كإجراء احترازي.

وأعلن النادي مشاركة نيك فولدمات بدلا منه، قبل 5 دقائق من انطلاق المباراة.

وعانى نابي كيتا من تاريخ طويل مع الإصابات، تحديدا في سنواته الخمس مع ليفربول.

وفاز بريمن بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل لاعبوه جميع الأهداف.

التقدم أتى بواسطة جيديون جاستن في الدقيقة 24، والتعادل أتى بهدف عكسي من ماركو فرايدل في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 62 سجل دافيد كوناكي الهدف الثاني، وأضاف جان مانويل مبوم الهدف الثالث في الدقيقة 64.

ورحل كيتا -28 عاما- عن صفوف ليفربول بعد خمس مواسم بقميص الريدز، ليتجه إلى بريمن في صفقة انتقال حر.

وكان ليفربول قد تعاقد مع لاعب الوسط الغيني في 2018، قادما من لايبزج مقابل 60 مليون يورو.

وتوج كيتا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا 2019 وكأس العالم للأندية في العام ذاته.