تشكيل الأهلي - الدبيس أساسي للمرة الأولى في 7 تعديلات أمام المقاولون العرب

الأحد، 16 يوليه 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

إحماء الأهلي قبل القمة

أعلن مارسيل كولر المدير الفني فريق الأهلي عن تشكيله لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل 7 تعديلات على الفريق الذي خاض مباراة القمة، التي انتهت بالفوز على الزمالك 4-1.

واستمر محمد الشناوي في حراسة المرمى، وثلاثي الوسط محمد فخري وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة"، فيما عدا ذلك تغير التشكيل بالكامل.

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ويظهر كريم الدبيس بقميص الأهلي للمرة الأولى على الإطلاق.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب، وتنطلق في السابعة مساء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - كريم الدبيس

خط الوسط: محمد فخري - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي "كريستو" - محمد شريف

البدلاء: علي لطفي – محمود عبد المنعم كهربا – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي – رأفت خليل – محمد أشرف – محمد زعلوك

وحسم الأهلي التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الصدارة برصيد 78 نقطة من 30 مباراة.

ويتبقى للأهلي 3 مؤجلات أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة، وهذه هي مباراته الأخيرة.

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