تشكيل الأهلي - الدبيس أساسي للمرة الأولى في 7 تعديلات أمام المقاولون العرب

أعلن مارسيل كولر المدير الفني فريق الأهلي عن تشكيله لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل 7 تعديلات على الفريق الذي خاض مباراة القمة، التي انتهت بالفوز على الزمالك 4-1.

واستمر محمد الشناوي في حراسة المرمى، وثلاثي الوسط محمد فخري وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة"، فيما عدا ذلك تغير التشكيل بالكامل.

ويظهر كريم الدبيس بقميص الأهلي للمرة الأولى على الإطلاق.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب، وتنطلق في السابعة مساء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - كريم الدبيس

خط الوسط: محمد فخري - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي "كريستو" - محمد شريف

البدلاء: علي لطفي – محمود عبد المنعم كهربا – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي – رأفت خليل – محمد أشرف – محمد زعلوك

وحسم الأهلي التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الصدارة برصيد 78 نقطة من 30 مباراة.

ويتبقى للأهلي 3 مؤجلات أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة، وهذه هي مباراته الأخيرة.