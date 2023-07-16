كرة سلة - من فارق 32 إلى انتصار تاريخي.. آنسات مصر تهزمن الصين في كأس العالم

حققت آنسات مصر انتصارا تاريخيا ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم تحت 19 عاما والمقامة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتغلبت آنسات مصر على الصين بنتيجة 60-56 بعد التأخر بفارق 34 نقطة لصالح منتخب الصين.

وحققت لاعبات مصر الفوز الأول في دور المجموعات بالنسخة الحالية بعد التغلب على الصين وخسارة أولى أمام التشيك في الافتتاح.

وخلال الفترة الثانية من المباراة تقدمت الصين بنتيجة 44-12 قبل أن تشهد الفترتين الثالثة والرابعة صحوة مصرية.

وتألقت جنى الألفي بتسجيل 15 نقطة من 60 سجلهم منتخب مصر بالكامل، كما نجحت في 11 متابعة.

ويختتم منتخب مصر مباريات دور المجموعات يوم الثلاثاء بمواجهة كندا متصدر المجموعة بانتصارين.

وتقام منافسات دور المجموعات من أجل ترتيب المراكز قبل أن تخوض المنتخبات مباريات ثمن النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويشارك منتخب مصر للمرة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 19 عاما للسيدات.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب المصري هي تحقيق المركز الثاني عشر في النسخة الماضية.