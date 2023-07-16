تقرير تنزاني: إعارة ميكيسوني من الأهلي إلى سيمبا تمت

الأحد، 16 يوليه 2023 - 14:51

كتب : FilGoal

لويس ميكيسوني الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري

يبدو أن الإعلان الرسمي عن رحيل لويس ميكيسوني من الأهلي وعودته إلى سيمبا قريبا.

وكشفت صحيفة mwananchi التنزانية أن الاتفاق تم بشكل رسمي وبات الموزمبيقي ميكيسوني لاعبا في صفوف سيمبا مجددا.

ولم يعلن ناديا الأهلي وسيمبا حتى الآن عن الصفقة بشكل رسمي.

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وأشار التقرير التنزاني إلى إتمام الاتفاق بشكل رسمي بين سيمبا ولويس ميكيسوني ليصبح لاعبا في صفوف الفريق من جديد.

وكشف التقرير وفقا لمصادره الموثوقة داخل نادي سيمبا، انتهاء مسؤولي النادي التنزاني من الاتفاق مع الأهلي للحصول على ميكيسوني المتبقي له عامين على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير التنزاني أن ميكيسوني سيطير إلى تركيا من أجل الانضمام لمعسكر سيمبا في أنقرة تحت قيادة روبرتو أوليفيرا.

وينضم ميكيسوني إلى معسكر سيمبا وفقا للتقرير يوم 20 يوليو الجاري.

وكان ميكيسوني لاعبا ضمن صفوف سيمبا ونجح خلال موسم ونصف الموسم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة 15 آخرين قبل أن ينتقل إلى الأهلي في صيف 2021.

ويمتد تعاقد ميكيسوني مع الأهلي حتى صيف 2025 ولم يلعب الجناح الموزمبيقي مع القلعة الحمراء سوى موسم وحيد قبل أن يرحل على سبيل الإعارة إلى أبها السعودي.

وشارك ميكيسوني مع الأهلي في 28 مباراة وساهم في ستة أهداف بتسجيل خمس مرات وصناعة هدف وحيد.

الأهلي سيمبا ميكيسوني
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