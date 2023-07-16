بدون السومة وتواجد فيرمينو ميندي.. أهلي جدة يعلن قائمة معسكر النمسا الودي

أعلن نادي أهلي جدة قائمة الفريق التي ستسافر لخوض معسكر النمسا الاستعدادي للموسم الجديد.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد عمر السومة نجم الفريق والذي قضى الموسم الماضي معارا إلى العربي القطري.

بينما تواجد في القائمة كل من روبيرتو فيرمينو وإدوارد ميندي المنضمان حديثا للفريق.

ولم يتم تحديد منافسين الأهلي في المباريات الودية خلال المعسكر المقبل.

الأهلي كان قد صعد حديثا لدوري روشن بعد موسم واحد فقط من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحزم في الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم 11 أغسطس المقبل.