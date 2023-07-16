بدون السومة وتواجد فيرمينو ميندي.. أهلي جدة يعلن قائمة معسكر النمسا الودي
الأحد، 16 يوليه 2023 - 14:09
كتب : FilGoal
أعلن نادي أهلي جدة قائمة الفريق التي ستسافر لخوض معسكر النمسا الاستعدادي للموسم الجديد.
وشهدت قائمة الأهلي استبعاد عمر السومة نجم الفريق والذي قضى الموسم الماضي معارا إلى العربي القطري.
بينما تواجد في القائمة كل من روبيرتو فيرمينو وإدوارد ميندي المنضمان حديثا للفريق.
ولم يتم تحديد منافسين الأهلي في المباريات الودية خلال المعسكر المقبل.
الأهلي كان قد صعد حديثا لدوري روشن بعد موسم واحد فقط من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الحزم في الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم 11 أغسطس المقبل.
نرشح لكم
رومانو: أهلي جدة واثق من ضم محرز.. وهذا شرط مانشستر سيتي تقرير: موسى ديابي يُفضل النصر على أستون فيلا ارتفاع القيمة التجارية والامتثال للعب المالي النظيف.. استراتيجية التحول للدوري السعودي رومانو: النصر قريب من التعاقد مع أليكس تيليس رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأمريكي.. ولن أعود إلى أوروبا الرياضية: الهلال يرفع عرضه لضم ميتروفيتش تحركات الحسم.. خطوة من محرز لإتمام الانتقال إلى أهلي جدة مواعيد مباريات الإثنين 17 يوليو 2023.. منافس الزمالك يلعب وديا أمام سيلتا فيجو