كرة يد - بعد غيابها عن منتخب مصر.. رحاب جمعة تعلن اعتزالها

الأحد، 16 يوليه 2023 - 12:36

كتب : FilGoal

رحاب جمعة

أعلنت رحاب جمعة اعتزال كرة اليد ونهاية مشوارها في اللعبة.

وكانت آخر محطات رحاب جمعة الاحترافية مع نادي بالينتي بيسانكون الفرنسي.

وكتبت رحاب جمعة عبر حسابها الرسمي: "وداعا كرة اليد، انتهى المشوار".

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وأضاف "لم أتخيل أن يأتي اليوم الذي أكتب فيه ذلك أبدا ولكنها سنة الحياة، الحمد لله حققت كل ما حلمت به في لعبة كرة اليد وهذا فضل ونعمة من الله".

وتابعت "مرت عليّ لحظات من انكسار وانتصار وفرح وحزن، ولن أنسى دعم الناس لي خلال مسيرتي".

وكشفت رحاب جمعة "بما أنه من المستحيل أن أرتدي قميص منتخب مصر لكرة اليد للسيدات مجددا وعدم وجود هدف للعب من أجله، أعلن اعتزالي اللعبة بشكل كامل".

وواصلت "ادعوا لي بالتوفيق في حياتي مع زوجي وحياتي المهنية، شكرا لكل من وقف بجانبي وشكر لكل من دعمني ولكل صحفي أو إعلامي تحدث عني بشكل إيجابي أو سلبي".

واختتمت تصريحاتها "شكرا لكي يا أمي على كل ما فعلتيه معي، أمي هي البطلة التي حققت المستحيل".

وكانت رحاب جمعة قد وجهت رسالة في أكتوبر الماضي باعتراضها على عدم تواجدها ضمن قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا.

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