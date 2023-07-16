شاهندة المغربي: تلقيت تعاملا رائعا من اللاعبين.. ومستعدة في أي وقت لإدارة مباريات فرق القمة

أعربت شاهندة المغربي المحكمة المصرية عن رضاها بما قدمته خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا وإنبي.

وأدارت شاهندة المغربي ثاني مبارياتها في الدوري المصري والثالثة على مستوى الرجال بعد مواجهة في كأس الرابطة.

وقالت المحكمة المصرية عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تواجد العنصر النسائي دليل على ثقة لجنة الحكام فينا، وهدفنا المشاركة أكثر في الدوري مثل الرجال".

وأضافت "أدرت ثلاث مباريات والحمد لله كان هناك توفيق لي ومرت اللقاءات دون مشاكل وإن شاء الله يكون الاعتماد علينا أكثر في الفترة المقبلة".

وكشفت شاهندة المغربي "جميع اللاعبين والأجهزة الفنية يتحدثون معنا بشكل محترم وقبل المباراة يقولون لنا أن الهدف هو مساعدتنا وهذا ما حدث من ناديي إنبي وسيراميكا في المباراة الأخيرة".

وشددت "أثق إن شاء الله في قدرتنا على إدارة أي مباراة حتى لو لفرق جماهيرية ومباريات كبرى، وأتمنى قريبا إدارة مباراة لفرق القمة".

وتابعت شاهندة "لجنة الحكام هي التي يمكنها تحديد متى ندير مباراة لفرق القمة أو مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، وبالنسبة لي أنا مستعدة في أي وقت".

واختتمت شاهندة المغربي تصريحاتها "في أي شيء يوجد من يحاول أن يهدم أو يعلق بشكل سلبي، ولكن أتعامل دائما ألا ألتفت لذلك وأركز فقط في عملي".