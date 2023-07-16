تمهيدا للانتقال إلى باريس سان جيرمان.. أيندهوفن يعلن خروج تشافي سيمونز من معسكره

أعلن نادي بي إس في أيندهوفن خروج تشافي سيمونز لاعب الفريق للمعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وأشار النادي إلى أن سيمونز قد خرج من المعسكر للسفر إلى فرنسا تمهيدا للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

سيمونز انتقل إلى الفريق الهولندي مع بداية الموسم الماضي قادما من باريس سان جيرمان الذي وضع في عقده بند أحقية عودته للفريق.

وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن باريس سان جيرمان قد فعل بندء إعادة الشراء مقابل 6 مليون يورو.

وينتظر سيمونز خيارين مع باريس سان جيرمان، الأول هو البقاء مع الفريق في حال رحيل أي من كيليان مبابي أو نيمار خلال فترة الانتقالات الحالية.

الخيار الثاني هو الخروج على سبيل الإعارة لموسم إضافي في حال بقاء نيمار ومبابي سويا.

سيمونز تألق في موسمه الماضي مع أيندهوفن إذ شارك في 48 مباراة وخلالهم سجل 22 هدفا وصنع 12 وأسهم في تتويج الفريق بكأس هولندا وكأس السوبر الهولندي.

وسبق لصاحب الـ 20 وأن شارك في 11 مباراة مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان وصنع خلالهم هدفا وحيدا.