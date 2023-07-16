الأهلي: فوجئنا بتغريدات ميدو لأنها ليست أسلوبه.. وليست لدينا مشكلة إن اعتذر

أعرب محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن تعجبه من تغريدات أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك.

وتقدم الأهلي عن طريق مستشاره القانوني ببلاغ رسمي ضد ميدو بسبب ما نشره ضد كل من أسامة حسني لاعب الفريق السابق والمذيع بقناة النادي، وجمال جبر رئيس المركز الإعلامي بالنادي.

وكان ميدو قد اتهم الثنائي بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين.

وقال محمد عثمان عبر قناة إم بي سي مصر: "فوجئنا بتغريدات أحمد حسام ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر، ونشرها بتلك الطريقة يعتبر جريمة قذف ويجب العقوبة سواء على من أدعى أو في حال ثبوت ما تم التصريح به".

وأوضح "ما قيل في التغريدات هراء لا يستحق الرد، والنادي الأهلي يرغب دائما في الحصول على حقوقه عن طريق القانون".

وكشف عثمان "تقدمنا بالبلاغ ضد ميدو قبل مواجهة القمة ولكن رفضنا نشر المعلومة لعدم إثارة البلبلة أو حدوث احتقان بين الجمهورين في المباراة".

وبسؤاله عن احتمالية الصلح مع ميدو بعد حذف التغريدات أوضح "طالما هناك نوايا لتوضيح الأمر، أعتقد أنه لن تكون هناك غضاضة، والمكايدات والمناوشات الرياضية تحدث بين جميع الأصدقاء".

وحذف ميدو تغريدات هجومه على أسامة حسني وجمال جبر بعد نشر الأهلي تقدمه ببلاغ ضد نجم الزمالك السابق.

وتابع عثمان "في حال تقديم ميدو ما يرد للناس اعتبارها وتصحيح الوضع ونحن ليست لدينا مشكلة في ذلك وكل الأمور ستكون قابلة للتسوية".

وشدد "تعجبت جدا من تصرف ميدو لأن هذه ليست طبيعته، وهناك من كتب تلك التغريدات بدلا منه وهذا ما ستكشفه التحقيقات وكلنا نعلم من هو هذا الشخص جيدا، وهو شخص تسبب في تحويل الرياضة إلى المحاكم خلال آخر 10 - 15 عاما".

وواصل المستشار القانوني بالأهلي "هناك مدرسة دخيلة على الوسط الرياضي تتسم بـ (قلة الأدب) ولكن رسالتي لميدو أن ناظر هذه المدرسة تم حبسه، وأرجو من الجميع ألا يخرج عن القانون ومراجعة نفسه قبل ذلك".

وبسؤاله لماذا يحاسب مرتضى منصور ولا يحاسب محمود الخطيب وفقا لتصريحات رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم المحكمة أوضح "هناك فارق بين البلاغات الحقيقية والوهمية، وهناك فارق بين من خرج على شاشات التليفزيون باتهامات وعبارات سيئة ومن احترم مكانته".

واختتم محمد عثمان تصريحاته "مرتضى تقدّم بأكثر من 500 بلاغ ضد مجلس إدارة الأهلي وكلها كيدية لإرهاب الخصوم".