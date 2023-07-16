قبل جولتين من النهاية.. ريفر بليت يحقق لقب الدوري الأرجنتيني ويعزز رقمه القياسي

الأحد، 16 يوليه 2023 - 10:45

كتب : إسلام أحمد

احتفالات ريفر بليت

نجح فريق ريفر بليت في تحقيق لقب الدوري الأرجنتيني للمرة 38 في تاريخه ليعزز رقمه القياسي.

ووسع ريفر بليت الفارق مع غريمه التقليدي بوكا جونيورز إلى ثلاثة ألقاب دوري.

ونجح ريفر بليت في تحقيق الفوز على إستوديانتيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 25.

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وسجل بطل الدوري أهدافه الثلاثة في أول 31 دقيقة من المباراة، بينما استقبلت شباكه الهدف الوحيد في الدقيقة 67.

ورفع ريفر بليت رصيده إلى 57 نقطة قبل جولتين من النهاية ليوسع الفارق مع تاليريس كودروبا إلى تسع نقاط.

وبذلك يحقق مارتن ديميليكس المدير الفني للفريق، لقب الأول خلال مسيرته التدريبية.

وبات ريفر بليت رابع الفرق التي حسمت تأهلها إلى نهائيات كوبا ليبرتادوريس 2024.

وينتظر ريفر بليت مواجهة نارية أمام إنترناسيونال البرازيلي في ثمن نهائي النسخة الحالية في أغسطس المقبل.

ورفع ريفر بليت رصيده إلى 70 لقبا خلال تاريخه بينهما 52 لقبا محليا وهو نفس عدد ألقاب بوكا جونيورز المحلية.

ولكن يتفوق بوكا جونيورز في إجمالي الألقاب، إذ حقق الغريم الأرجنتيني 74 لقبا في تاريخه.

وبات فرانكو أرماني حارس مرمى ريفر بليت أكثر حارس أرجنتيني تتويجا بالألقاب في التاريخ بعدما وصل إلى لقبه الـ 24.

وتوج أرماني في ديسمبر الماضي بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين.

وحقق جوناثان مايدانا رقما مميزا بالوصول للقبه السادس عشر مع ريفر بليت ويفصله لقبا وحيدا لمعادلة ليوناردو بونزيو قائد الفريق السابق ويصبح الأكثر تتويجا مع الفريق.

الأرجنتين ريفر بليت
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