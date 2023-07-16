مواعيد مباريات الأحد 16 يوليو 2023.. الزمالك يختتم الدوري ومواجهة جديدة لـ الأهلي

يختتم فريق الزمالك مشواره في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم بمواجهة فاركو مساء اليوم.

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الدوري المصري

يشهد اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023، مباراتين ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري.

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب في تمام السابعة مساء والمقام على استاد المقاولون العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات مؤجلة عقب تلك المواجهة من أجل ختام مشواره في الدوري.

بينما يختتم الزمالك مشواره في مسابقة الدوري عندما يواجه فاركو في التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

كرة طائرة

يختتم منتخب مصر للشباب مشواره في منافسات بطولة العالم تحت 21 عاما.

ويواجه شباب الفراعنة منتخب التشيك لتحديد المركزين التاسع والعاشر في تمام السابعة مساء.

وحقق منتخب مصر للشباب الفوز في أربع مباريات خلال مشواره في المراكز الترتيبية.

وتواجه المنتخبان خلال مرحلة المجموعات لتحديد المراكز وخسر وقتها منتخب مصر بنتيجة 1-3.