الرجاء خارج إفريقيا الموسم المقبل.. نهضة بركان بطلا لـ كأس العرش المغربي
الأحد، 16 يوليه 2023 - 01:15
كتب : FilGoal
توج نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي 2022 بالفوز على الرجاء بهدف دون رد في النهائي بعد التمديد لشوطين إضافيين.
سجل البوركينابي إيسوفو دياو هدف فوز نهضة بركان في الدقيقة 106 من ركلة جزاء.
وحافظ الفريق على لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب غريم الرجاء، الوداد البيضاوي بركلات الترجيح.
ورفع نهضة بركان رصيده من ألقاب كأس العرش المغربي لـ 3 ألقاب.
الرجاء الرياضي 0-1 نهضة بركان هدف #إيسوفو_دايو من نقطة الجزاء في الدقيقة 105+3#كأس_العرش_لكرة_القدم_ |#موسم2021_2022 #الرجاء_الرياضي #نهضة_بركان #النهائي#الرباط #المغرب #Coupe_du_trône
Fédération Royale Marocaine de Football pic.twitter.com/kdarkq4zv8— Arryadia TV (@arryadiatv) July 15, 2023
ويعد الجيش الملكي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 12 لقبا يليه الوداد برصيد 9 ألقاب ثم الرجاء برصيد 8 ألقاب.
وحجز نهضة بركان مقعده في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل والتي حصد لقبها مرتين من قبل في 2020 و2022.
وسيصل نهضة بركان للظهور الثامن في الكونفدرالية الإفريقية والتي بدأها منذ 2015.
وسيلعب نهضة بركان رفقة الفتح الرباطي في الكونفدرالية الموسم المقبل.
فيما سيلعب الجيش الملكي بطل الدوري والوداد الوصيف في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.