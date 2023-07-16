الرجاء خارج إفريقيا الموسم المقبل.. نهضة بركان بطلا لـ كأس العرش المغربي

توج نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي 2022 بالفوز على الرجاء بهدف دون رد في النهائي بعد التمديد لشوطين إضافيين.

سجل البوركينابي إيسوفو دياو هدف فوز نهضة بركان في الدقيقة 106 من ركلة جزاء.

وحافظ الفريق على لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب غريم الرجاء، الوداد البيضاوي بركلات الترجيح.

ورفع نهضة بركان رصيده من ألقاب كأس العرش المغربي لـ 3 ألقاب.

ويعد الجيش الملكي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 12 لقبا يليه الوداد برصيد 9 ألقاب ثم الرجاء برصيد 8 ألقاب.

وحجز نهضة بركان مقعده في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل والتي حصد لقبها مرتين من قبل في 2020 و2022.

وسيصل نهضة بركان للظهور الثامن في الكونفدرالية الإفريقية والتي بدأها منذ 2015.

وسيلعب نهضة بركان رفقة الفتح الرباطي في الكونفدرالية الموسم المقبل.

فيما سيلعب الجيش الملكي بطل الدوري والوداد الوصيف في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.