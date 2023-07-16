خبر في الجول - إمام عاشور يتواجد في الأهلي لتصوير فيديو تقديمه.. وموعد الإعلان عن الصفقة

تواجد إمام عاشور في مقر النادي الأهلي من أجل حضور جلسة تصويره لاعبا في النادي الأحمر.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند الأهلي

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور تواجد في مقر النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة من يوم أمس السبت، والدقائق الأولى من اليوم الأحد.

وذلك من أجل الخضوع لجلسة تصويره لاعبا جديدا في النادي الأهلي.

وكذلك سيتم تصوير فيديو تقديم إمام عاشور لاعبا في الأهلي.

كما علم FilGoal.com أن الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة التعاقد مع إمام عاشور بشكل رسمي خلال 48 ساعة.

وينتظر الأهلي عمل البنوك بشكل طبيعي اليوم الأحد من أجل تحويل قيمة صفقة شراء إمام عاشور إلى نادي ميتيلاند الدنماركي.

وقال سامي قمصان المدرب العام للأهلي إن إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي ومنتخب مصر سيشكل إضافة كبيرة للمارد الأحمر.

وسُئل سامي قصمان عن كيف يرى انضمام إمام عاشور للأهلي والإضافات التي سيقدمها للفريق وأجاب عقب مباراة القمة السابقة "بالطبع لاعب مميز ولديه قدرات".

وأكمل في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "وأنا من المدربين الذين ساهموا في انضمام إمام عاشور لحرس الحدود حينما صعدنا للدوري وكان أول صفقة قمنا بضمها آنذاك".

وأردف "أعرف إمكانياته جيدا وإن شاء الله إضافة كبيرة".

وأتم قمصان حديثه "أقول له أتمنى أن تكون إضافة كبيرة وتنافس زملائك وتقدم الكثير لجماهير الأهلي لأن جماهير الأهلي تنتظر منك الكثير من الأشياء الكبيرة".