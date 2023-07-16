تقرير سعودي: موسيماني يتقدم بشكوى ضد أهلي جدة

الأحد، 16 يوليه 2023 - 00:52

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

تقدم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بشكوى لـ فيفا ضد أهلي جدة السعودي بسبب فسخ تعاقده من طرف واحد حسبما كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية.

وقاد موسيماني الفريق للتأهل للدوري السعودي من دوري الدرجة الأولى الموسم المنقضي.

وأشار المدرب في شكواه العقد المُبرم مع الأهلي، يُفعَّل تلقائيا في الموسم الثاني دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة، أو إرسال بريد إلكتروني برغبة أي طرف في البقاء، في حال نجح الفريق بالصعود من الدرجة الأولى للدوري السعودي، وهو ما حدث.

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وأوضح التقرير أن شكوى موسيماني تضمنت عدم حصوله على راتبه لمدة 6 أشهر الموسم الماضي وكذلك مكافأة الصعود.

وأعلن نادي الوحدة الإماراتي عن تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتولي قيادة الفريق بعد رحيله عن الأهلي الشهر الماضي.

وقاد موسيماني نادي أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر موسيماني بيانا عبر تويتر جاء فيه "مع إنهاء علاقتي مع النادي الأهلي السعودي أتطلع إلى تجربة جديدة. أعرب عن بالغ سعادتي لإنجاز المهمة الصعبة في إعادة الفريق لدوري المحترفين في غضون 8 أشهر. لم نتأهل فقط بل حققنا لقب دوري الدرجة الأولى".

وأضاف "لم نكن لنحقق هذا الإنجاز بدون اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم. شكرا للدعم المستمر من مشجعي الأهلي، وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب كان أفضل حافز. أتمنى للفريق دوام النجاح في مساعيه المقبلة".

وكان الهبوط الذي حدث بنهاية الموسم قبل الماضي هو الأول في تاريخ الأهلي للدرجة الأولى.

ويعد الأهلي خامس أكثر المتوجين بالدوري السعودي في تاريخه بواقع ثلاثة ألقاب بعد الهلال (18 بطولة) والنصر (9 ألقاب) والاتحاد (8 ألقاب) والشباب (6 ألقاب).

وكان الأهلي توج باللقب آخر مرة في موسم 2015-2016.

وانتقل موسيماني لتدريب أهلي جدة بداية الموسم الحالي عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي في الموسم المنصرم.

موسيماني (58 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

بيتسو موسيماني أهلي جدة
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