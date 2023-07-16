كان معاهم وأصبح منافسهم.. الشرطة بطلا لـ الدوري العراقي على حساب مؤمن سليمان

توج الشرطة بلقب الدوري العراقي موسم 2022-2023 للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

وحسم الشرطة اللقب قبل جولة على النهاية بعد الفوز على نفط ميسان بنتيجة 3-0.

ووصل رصيد الشرطة لـ 79 نقطة من 37 مباراة بفارق 4 نقاط عن القوة الجوية الذي يقوده المدرب المصري مؤمن سليمان.

وقاد مؤمن سليمان الشرطة الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري ومن ثم استمر معه حتى منتصف الموسم تاركا الفريق في الصدارة برصيد 42 نقطة.

وحل أحمد صالح خلفا لمؤمن سليمان وساهم في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري العراقي.

وقاد مؤمن سليمان فريق القوة الجوية الموسم الجاري لتحقيق ثاني أكبر فوز في تاريخ الدوري العراقي بعدما قاد فريقه للفوز على الديوانية 9-2.

ويعد الزوراء الأكثر تتويجا بلقب الدوري العراقي برصيد 14 لقبا آخرها موسم 2017-18.

فيما يأتي خلفه القوة الجوية برصيد 7 ألقاب ثم الشرطة برصيد 6 ألقاب.