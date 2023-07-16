حسام عاشور يكشف لـ في الجول سبب تواجده في مقر الأهلي

كشف حسام عاشور لاعب الأهلي والاتحاد السكندري السابق سبب تواجده بمقر الأهلي اليوم السبت.

حسام عاشور النادي : الاتحاد السكندري الأهلي

وتواجد عاشور في مقر النادي للمرة الأولى منذ مغادرة الفريق في 2020.

وقال عاشور في تصريحات لـ FilGoal.com: "كنت أمر من أمام النادي برفقة ابنتي الصغرى وطلبت مني الوقوف والدخول للتصوير بالنادي لأنها لم يسبق لها التواجد به ولم تشاهدني وأنا ألعب في صفوف الأهلي ولم أقدر على رفض طلبها".

وتابع "دخلت عبر البوابة الأولى وكنت التقط لها الصور ولكن رآني أحد عمال غرف خلع الملابس وطلب مني الدخول ولذلك دخلت وقابلت ثلاثة لاعبين وخرجت والأمر لم يستغرق سوى 10 دقائق".

وأضاف "زيارة النادي لم تكن مرتبة ولم أكن أعرف أني سأتواجد من الأساس ولكن الأمر حدث تلبية لرغبة ابنتي".

وانضم عاشور للاتحاد بعد الرحيل عن الأهلي في 2020 ولعب مع الاتحاد 10 مباريات قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي

عاشور لعب للأهلي فقط منذ عام 2003، وحصد معه أكثر من 35 لقبا في أكثر من 480 مباراة بالقميص الأحمر.