حسام حسن: أريد العودة لـ الأهلي.. وتأثرت نفسيا مع موسيماني

شدد حسام حسن مهاجم سموحة على أنه يسعى للعودة إلى الأهلي في الموسم المقبل عقب نهاية إعارته مع الفريق الأزرق.

وقال حسام حسن عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "شرف كبير اللعب للأهلي وكان حلم حياتي الانضمام للأهلي أو الزمالك وحقق ذلك عندما انتقلت إلى القلعة الحمراء".

وأضاف "كان لي طموح كبير كنت أريد تحقيقه مع الأهلي ولكن الأمور لم تسر بشكل جيد".

وأكمل "مع موسيماني تأثرت نفسيا وكنت أشارك في آخر دقيقة من كل مباراة ودخلت مباراة فاركو في الثانية الأخيرة وأنا أكاد أبكي وكان يقول في المؤتمرات إن الفريق لا يوجد به مهاجم وأنا مستبعد من القائمة".

وأشار "أعرف أن مستواي أفضل من ذلك بكثير لذلك قررت الخروج للإعارة من أجل اللعب والتألق والعودة مرة أخرى للأهلي لأنني لا أحب أن أكون في دور الموظف".

وواصل "بدأت فترة الإعداد مع كولر وهو مدرب مميز ووضع الأساس الصحيح للفريق وشخصية المدرب هي التي أثرت على الفريق بشكل إيجابي هذا الموسم".

وأكد "أريد العودة للأهلي الموسم المقبل لأثبت للجمهور أنني لاعب مميز ولكن لم يتحدث معي أحد حتى الآن".

وبسؤاله هل إذا عدت إلى الأهلي تستطيع أن تكون هداف الدوري الموسم المقبل رد قائلا: "طبعا بالتأكيد".

وانضم حسام حسن لصفوف سموحة في يناير الماضي من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة في وقت سابق الاتفاق مع الأهلي على الحصول على خدمات حسام حسن بشكل نهائي، مقابل تفعيل بند شراء الأهلي لـ خالد عبد الفتاح مدافع الفريق الأزرق السابق.