خير ختام لـ الدراويش.. الإسماعيلي يتفوق على الاتحاد بفضل أهداف ياو أنور

السبت، 15 يوليه 2023 - 23:46

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حقق الإسماعيلي أكبر فوز له في الدوري المصري الموسم الجاري بالفوز على الاتحاد بنتيجة 4-1 في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية، ساهم فيها الغاني ياو أنور بتسجيل ثلاثية.

سجل أهداف الإسماعيلي: ياو أنور (هاتريك) وصبحي سليمان (هدف عكسي)، فيما سجل هدف الاتحاد: خالد صبحي.

وكانت أكبر نتيجة للدراويش الموسم الجاري هي الفوز بنتيجة 3-1 وتحققت 3 مرات من قبل.

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وحقق الإسماعيلي ثاني أكبر انتصار له على الإسماعيلي في الدوري بعدما فاز من قبل في 2006 و2015 بنتيجة 5-0 على الاتحاد.

بينما ظل الاتحاد دون فوز للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري متكبدا 5 هزائم و4 تعادلات.

وأصبح ياو أنور ثالث لاعب يسجل هاتريك الموسم الجاري بالدوري المصري بعد الأنجولي كريستوفاو مابولولو والتونسي فراس شواط.

وارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 40 نقطة ارتقى بها للمركز الـ 11.

فيما ظل الاتحاد في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

التشكيل

قاد الغاني ياو أنور هجوم الإسماعيلي فيما قاد الأنجولي كريستوفاو مابولولو هجوم الاتحاد في ختام الموسم.

وبدأ صبحي سليمان في حراسة مرمى زعيم الثغر بعد أيام من تجديد تعاقده.

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وصف المباراة

استغل ياو أنور ثغرة دفاعية في عمق دفاع الاتحاد وانفرد بعد تمريرة بينية رائعة من كريم الديب وراوغ صبحي سليمان وسجل هدف تقدم الإسماعيلي في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 11 تصدى محمد كوكو لرأسية إسلام عبد النعيم في أول فرص الاتحاد.

رد الإسماعيلي جاء سريعا بهدف ثاني بتسديدة تابعها ياو أنور ارتطمت بالقائم ثم يد الحارس صبحي سليمان لتسكن الشباك في الدقيقة 15.

الصربي زوران مانولوفيتش أجرى تغييرا مبكرا في الدقيقة 19 بخروج محمد صالح ومشاركة إبراهيم حسن.

التغيير لم يسفر عن أي جديد، فسجل ياو أنور من على حدود منطقة الجزاء بتسديدة هدف الإسماعيلي الرابع في الدقيقة 20.

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في الدقيقة 27 ومن ركلة ثابتة نفذها إسلام عبد النعيم سجل خالد صبحي برأسية هدف تقليص الفارق للاتحاد.

الإثارة تواصلت فتحصل محمد محمود على ركلة جزاء في الدقيقة 29.

انبرى لها مابولولو وسددها بكل قوة في العارضة، ليفشل في هز الشباك وتعزيز رصيده التهديفي.

15 دقيقة أخيرة من الشوط الأول مرت هادئة بعد نصف أول مشتعلة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 للدراويش.

في الشوط الثاني سجل أنور الهدف السابع له هذا الموسم والهاتريك بعدما تلقي تمريرة بينية من عماد حمدي وراوغ الحارس وسجل في الشباك بسهولة.

وأصبح الأجنبي رقم 24 الذي يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك في تاريخ الدوري المصري.

وبات خامس لاعب غاني يسجل هاتريك في الدوري بعد: أحمد فيليكس - كوابينا يارو - إيمانويل بيناهيني - جون أنتوي.

كما أصبح رابع لاعب أجنبي يسجل هاتريك للدراويش بعد كل من: المالي مامادو كيتا والغاني إيمانويل بناهيني والتونسي فراس شواط.

ورفع ياو رصيده لـ 7 أهداف في الدوري في المركز الثاني بترتيب هدافي الدراويش الموسم الجاري بعد محمد الشامي صاحب الـ 9 أهداف.

وفي الدقيقة 72 كاد ياو أن يسجل الهدف الرابع له لكن صبحي سليمان كان في الموعد.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز هو الأكبر للدراويش هذا الموسم.

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