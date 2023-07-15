مصطفى سعد: لم يحدثي أحد للعودة إلى الأهلي.. ولذلك خرجت على سبيل الإعارة

شدد مصطفى سعد لاعب الأهلي المعار إلى سموحة على رغبته في العودة لفريقه القديم كما شدد على عدم حسم أي شيء من مستقبله حتى الآن.

وقضى سعد النصف الثاني من الموسم معارا إلى سموحة بعد الانضمام إلى الأهلي قادما من سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم.

وقال سعد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كولر أخبرني بتواجد الكثير من اللاعبين في مركزي لذلك سأكون الاختيار رقم 4 أو 5 لذلك عملت وحاولت الاجتهاد ولكن لم أحصل على الفرصة وأنا سني لا يزال صغيرا وأحتاج للمشاركة من أجل المنتخب الأولمبي لذلك طلبت من كولر الخروج على سبيل الإعارة وهو لم يقف في طريقي".

وتابع "حتى الآن لم يحدثني أي شخص للعودة إلى الأهلي ولكني أنهيت الدوري اليوم فقط ولم يحدث أي جديد عن مستقبلي وأولويتي هي العودة للأهلي ولكن ما يريده الله سيحدث".

وأضاف "توقعت نتيجة مباراة القمة لأن الأهلي يسير بخطى ثابتة وأموره مستقرة بشكل أكبر".

وشدد "جيل المنتخب الأولمبي الحالي ظلم كثيرا وقيل عنا إننا لن نقدم أي شيء ولا نملك لاعبين جيدين ولذلك جلسنا سويا وتعاهدنا على تقديم أنفسنا وعكس ما يقال نحن نلعب في الدوري الممتاز منذ أعوام وكان معنا جهاز فني محترم ساعدنا كثيرا".

وأتم "كيف سأتواجد في الأولمبياد؟ أفكر دائما في التواجد بالملعب وما يريده الله سيحدث".

"اتظلمنا كتير واتقال احنا جيل مش هيعمل حاجة وجيل مفيهوش لاعيبة لكن احنا قعدنا مع بعض واتعاهدنا اننا هنقدم نفسنا وعكس الي بيتقال احنا بنلعب في الدوري الممتاز بقالنا سنة واتنين وتلاتة وكان معانا جهاز فني محترم ساعدنا كتير

"أنا دايما بفكر اني أبقى في الملعب والي ربنا عايزه هيكون".

وأنهى سموحة موسمه بالفوز على المصري بهدف دون مقابل.

سعد شارك في 20 مباراة منذ الانتقال لسموحة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.