خامس غاني في التاريخ.. ياو أنور يسجل هاتريك في 61 دقيقة لـ الإسماعيلي أمام الاتحاد

أصبح الغاني ياو أنور ثالث لاعب يسجل 3 أهداف (هاتريك) في الدوري المصري خلال موسم 2022-2023 وجميعهم محترفين.

وتألق ياو في الجولة الأخيرة ضد الاتحاد وسجل 3 أهداف وساهم في الرابع الذي احتسب عكسيا ضد صبحي سليمان حارس زعيم الثغر.

وسجل الغاني الشاب ثلاثيته في 61 دقيقة من بداية اللقاء، بدأت من الدقيقة 4 ثم 20 ثم 61.

جوووووول⚽🔥.. ياو أنور يفتتح التسجيل مبكرًا للإسماعيلي في شباك الاتحاد pic.twitter.com/nyjgxJjHt8 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 15, 2023

وبات أنور ثالث لاعب يسجل هاتريك الموسم الجاري بعد الأنجولي كريستوفاو مابولولو لاعب الاتحاد ضد طلائع الجيش.

والتونسي فراس شواط مهاجم الإسماعيلي ضد إنبي.

وأصبح الأجنبي رقم 24 الذي يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك في تاريخ الدوري المصري.

جوووووول⚽🔥.. ياو أنور على موعد مع إسعاد الجمهور ويوقع على الهاتريك في 20 دقيقة فقط ضد الاتحاد pic.twitter.com/KxauKB8J4W — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 15, 2023

وبات خامس لاعب غاني يسجل هاتريك في الدوري بعد: أحمد فيليكس - كوابينا يارو - إيمانويل بيناهيني - جون أنتوي.

جوووووول⚽🔥.. يوم تاااريخي لـ ياو أنور لاعب الإسماعيلي يبصم على السوبر هاتريك في شباك الاتحاد pic.twitter.com/288rofDG2V — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 15, 2023

كما أصبح رابع لاعب أجنبي يسجل هاتريك للدراويش بعد كل من: المالي مامادو كيتا والغاني إيمانويل بناهيني والتونسي فراس شواط.

ورفع ياو رصيده لـ 7 أهداف في الدوري في المركز الثاني بترتيب هدافي الدراويش الموسم الجاري بعد محمد الشامي صاحب الـ 9 أهداف.