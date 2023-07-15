خامس غاني في التاريخ.. ياو أنور يسجل هاتريك في 61 دقيقة لـ الإسماعيلي أمام الاتحاد

السبت، 15 يوليه 2023 - 23:20

كتب : إسلام أحمد

ياو أنور - الإسماعيلي

أصبح الغاني ياو أنور ثالث لاعب يسجل 3 أهداف (هاتريك) في الدوري المصري خلال موسم 2022-2023 وجميعهم محترفين.

وتألق ياو في الجولة الأخيرة ضد الاتحاد وسجل 3 أهداف وساهم في الرابع الذي احتسب عكسيا ضد صبحي سليمان حارس زعيم الثغر.

وسجل الغاني الشاب ثلاثيته في 61 دقيقة من بداية اللقاء، بدأت من الدقيقة 4 ثم 20 ثم 61.

أخبار متعلقة:
هاتريك نادر الحدوث.. كهربا ينضم لقائمة من 4 لاعبين فقط في تاريخ الكرة المصرية مروان حمدي يسجل "سوبر هاتريك" في ختام استعدادات المصري بالفوز على كابسي إيبوكا ينفجر بـ "هاتريك" ثاني في الدوري ويقود إنبي للفوز على المصري محمود علاء خامس مدافع يسجل "هاتريك" في الدوري المصري

وبات أنور ثالث لاعب يسجل هاتريك الموسم الجاري بعد الأنجولي كريستوفاو مابولولو لاعب الاتحاد ضد طلائع الجيش.

والتونسي فراس شواط مهاجم الإسماعيلي ضد إنبي.

وأصبح الأجنبي رقم 24 الذي يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك في تاريخ الدوري المصري.

وبات خامس لاعب غاني يسجل هاتريك في الدوري بعد: أحمد فيليكس - كوابينا يارو - إيمانويل بيناهيني - جون أنتوي.

كما أصبح رابع لاعب أجنبي يسجل هاتريك للدراويش بعد كل من: المالي مامادو كيتا والغاني إيمانويل بناهيني والتونسي فراس شواط.

ورفع ياو رصيده لـ 7 أهداف في الدوري في المركز الثاني بترتيب هدافي الدراويش الموسم الجاري بعد محمد الشامي صاحب الـ 9 أهداف.

ياو أنور الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري هاتريك
نرشح لكم
مصفطى سعد: لم يحدثي أحد للعودة إلى الأهلي.. ولذلك خرجت على سبيل الإعارة مران الأهلي – محاضرة بالفيديو من كولر استعدادا لـ المقاولون مباراته الخامسة بالموسم.. مصطفى الشهدي حكما لمواجهة الزمالك وفاركو الأولى للفريقين.. مصطفى عثمان حكما لمباراة المقاولون والأهلي انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (4) (1) الاتحاد.. انتصار كبير توقفت سلسلة اللاهزيمة.. سموحة ينتصر على المصري صاروخ العجوز يقود إنبي لهزيمة سيراميكا في ختام الدوري "بسبب الأخطاء المستمرة".. الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تطوير منظومة التحكيم
أخر الأخبار
مصفطى سعد: لم يحدثي أحد للعودة إلى الأهلي.. ولذلك خرجت على سبيل الإعارة 2 دقيقة | الدوري المصري
خامس غاني في التاريخ.. ياو أنور يسجل هاتريك في 61 دقيقة لـ الإسماعيلي أمام الاتحاد 12 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف برونو سافيو 3 مباريات في الدوري البوليفي 24 دقيقة | أمريكا
مران الأهلي – محاضرة بالفيديو من كولر استعدادا لـ المقاولون 45 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يشارك في الودية الأولى مع طرابزون استعدادا للموسم الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
ليونيل ميسي ينضم إلى إنتر ميامي ساعة | أمريكا
مباراته الخامسة بالموسم.. مصطفى الشهدي حكما لمواجهة الزمالك وفاركو ساعة | الدوري المصري
حمدي فتحي على رأس قائمة الوكرة لمعسكر إسبانيا ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم