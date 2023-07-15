إيقاف برونو سافيو 3 مباريات في الدوري البوليفي

السبت، 15 يوليه 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

برونو سافيو - بوليفار

قررت لجنة الانضباط للاتحاد البوليفي إيقاف برونو سافيو 3 مباريات على خلفية طرده في مباراة بوليفار وأولويز ريدي في 4 سبتمبر 2022.

برونو سافيو

النادي : بوليفار

وجاءت تلك الواقعة قبل انتقال البرازيلي لـ الأهلي الصيف الماضي بسبب اعتداءه لفظيا على حكم اللقاء ثم أشهر بعدها بطاقة حمراء مباشرة في وجهه.

المهاجم البرازيلي سيغيب عن مباريات الدوري فقط، ويشارك بشكل اعتيادي في مباريات كأس بوليفيا وكوبا ليبرتادوريس.

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وكشف حينها حكم اللقاء في تقريره أنه طرد اللاعب بسبب "السلوك العنيف".

وبذلك لن يشارك برونو في مباراة الكلاسيكو يوم 23 يوليو الجاري ضد ذا سترونجست.

وشارك برونو في كأس الرابطة البوليفية وسجل هدفا في مباراته الأولى بعد انتقاله من الأهلي في الفوز بنتيجة 4-1 على فريق ليبرتاد جران ماموري.

ويتصدر بوليفار ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية عقب هززيمة في الجولة الافتتاحية.

وتتكون المجموعة من ستة فرق ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدور التالي.

وشارك سافيو كبديل في الدقيقة 65 بعدما تقدم بوليفار بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولم يحتاج اللاعب البرازيلي لأكثر من 19 دقيقة ليسجل أولى أهدافه بقميص بوليفار بعد العودة مجددا.

ونجح سافيو في إسقاط الكرة من أعلى حارس المرمى ليختتم أهداف بوليفار في الدقيقة 84.

وينتظر سافيو مواجهة نارية مع فريقه بوليفار في أغسطس المقبل أمام أتليتكو باراناينسي البرازيلي في ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس.

الأهلي كان اتفق مع بوليفار على ضم سافيو مقابل مليون و500 ألف دولار يتم دفعهم على قسطين بواقع 800 ألف دولار للقسط الأول و700 ألف للثاني.

ومع عدم مشاركة اللاعب بشكل مستمر وخروجه من حسابات المدرب مارسيل كولر كان يرغب اللاعب في الرحيل وطلب بوليفار ضمه مجددا.

وخلال المفاوضات توصل الأهلي مع بوليفار لاتفاق تم من خلاله إسقاط القسط الثاني البالغ قيمته 700 ألف دولار.

ودفع بوليفار 300 ألف دولار للأهلي ليضم اللاعب البرازيلي نهائيا.

وحصل برونو سافيو على راتب قيمته 800 ألف دولار خلال الموسم الوحيد الذي قضاه رفقة الأهلي.

البرازيلي صاحب الـ 28 عاما شارك بقميص الأحمر في 18 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وتوج سافيو مع الأهلي بكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا، بجانب المشاركة في بطولة الدوري المصري التي اتقرب المارد الأحمر من حسم لقبها.

ولم يتواجد اللاعب البرازيلي في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حل بها المارد الأحمر رابعا.

وبقميص بوليفار سابقا نجح سافيو في تسجيل 16 هدفا وصناعة 4 آخرين خلال 31 مباراة.

ويحتل بوليفار حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري البوليفي برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن زا سترونجيست المتصدر.

برونو سافيو الأهلي بوليفار
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