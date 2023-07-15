تريزيجيه يشارك في الودية الأولى مع طرابزون استعدادا للموسم الجديد

خاض محمود حسن "تريزيجيه" مباراته الودية الأولى برفقة طرابزون سبور استعدادا لبداية الموسم الجديد.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وتعادل طرابزون مع مول فيهيرفار بهدفين لكل فريق.

تريزيجيه بدأ المباراة على مقاعد البدلاء وشارك كبديل في الدقيقة الـ 62.

وسجل هدفا طرابزون في المباراة كل من ماكسيميليانو جوميز وإنيس باردي.

وشهدت الدقيقة الـ 87 تصدي القائم لفرصة هدف لتريزيجيه.

وسيخوض طرابزون وديته الثانية غدا ضد كيلجي.

وأنهى طرابزون الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري التركي.

تريزيجيه كان أكثر لاعبي طرابزون مساهمة في الأهداف بالموسم الماضي وخلال 41 مباراة شارك بهم سجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين.