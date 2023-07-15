مباراته الخامسة بالموسم.. مصطفى الشهدي حكما لمواجهة الزمالك وفاركو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين مصطفى الشهدي حكما لمباراة الزمالك وفاركو بالجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع فاركو على استاد القاهرة في الجولة الـ 34.

ويعاون الشهدي كل من رمضان هنداوي وأحمد عادل وسامح حسين كحكم رابع.

ويتواجد كل من وائل فرحان ومصطفى عطية في غرفة الفيديو.

ويقود الشهدي مباراته الخامسة منذ بداية الموسم الحالي في مسابقة الدوري المصري.

ولم يسبق للشهدي إدارة أي مباراة للزمالك خلال مسيرته.

وقاد الشهدي مباراة واحدة لفاركو هذا الموسم ضد الاتحاد السكندري انتهت بهزيمته بهدف دون مقابل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة بينما يحتل فاركو المركز العاشر برصيد 41 نقطة.