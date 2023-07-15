حمدي فتحي على رأس قائمة الوكرة لمعسكر إسبانيا

السبت، 15 يوليه 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

أعلن المدير الفني لنادي الوكرة القطري قائمة فريقه التي ستسافر إلى إسبانيا من أجل خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

ويأتي حمدي فتحي على رأس قائمة الوكرة التي تسافر إلى إسبانيا لخوض المعسكر.

ويلعب الوكرة خلال معسكره 4 مباريات ودية أمام كل من ديبورتيفو إسبانيول يوم 19 يوليو الجاري.

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ثم ضد لاس بالماس يوم 22، وضد قادش يوم 26، وأخيرا ضد إسبانيول يوم 29 من الشهر ذاته.

وانضم حمدي فتحي لصفوف الوكرة قبل أيام قادما من الأهلي.

حمدي فتحي الدوري القطري الوكرة
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