الأولى للفريقين.. مصطفى عثمان حكما لمباراة المقاولون والأهلي
السبت، 15 يوليه 2023 - 21:47
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي.
ويلعب الأهلي ضد المقاولون في الجولة 34 والأخيرة من الدوري والتي تقام في ملعب الجبل الأخضر.
ويدير المباراة مصطفى عثمان ويعاونه كل من إيهاب فخري وكريم يونس، ومبروك نبيل حكما رابعا.
والثنائي محمود بسيوني وشهاب راشد للفيديو.
وتعد هذه المباراة هي الأولى لـ مصطفى عثمان تحكيما للفريقين في الدوري هذا الموسم.
وتولى مصطفى عثمان إدارة 4 مباريات في الدوري هذا الموسم فقط.
ويأتي الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 78 نقطة ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 44 نقطة.
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