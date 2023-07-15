انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (4) (1) الاتحاد.. انتصار كبير

السبت، 15 يوليه 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد في الجولة 34 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 43 نقطة من 33 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

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انتهت

ق 60. جووول الرااابع.. ياو أنور يواصل التسجيل ويهز شباك الاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30. كريستوفر مابولولو يهدر ركلة الجزاء بعد أن سددها في العارضة.

ق29. ركلة جزااء للاتحاد السكندري حصل عليها محمد محمود بعد دفعة من إياد العسقلاني.

ق27. جوووول تقليص الفارق للاتحاد السكندري عن طريق خالد صبحي بعد عرضية من إسلام عبد النعيم.

ق20. جوووول ثالث للإسماعيلي عن طريق ياو أنور بعد تمريرة من مروان حمدي نحو أنور الذي سدد كرة قوية.

ق15. جووووول الثاني للإسماعيلي عن طريق صبحي سليمان حارس الاتحاد بالخطأ في مرماه بعدما حاول إخراج كرة ياو أنور.

ق 5: ياو أنور ينفرد ويراوغ الحارس ويسدد في الشباك مسجلا الأول للإسماعيلي

بداية اللقاء

الإسماعيلي الاتحاد الدوري المصري في الدوري
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