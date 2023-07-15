توقفت سلسلة اللاهزيمة.. سموحة ينتصر على المصري

السبت، 15 يوليه 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

المصري ضد سموحة

حقق سموحة الفوز على المصري بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 34 من الدوري المصري الممتاز.

خسارة المصري جاءت في التجربة الأخيرة قبل نهائي كأس الرابطة المصري ضد سيراميكا كليوباترا.

وتوقفت سلسلة اللا هزيمة التي استمرت 9 سنوات للمصري منذ تولي ميمي عبد الرازق مسؤولية تدريب الفريق.

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وسجل محمود حليمو هدف سموحة الوحيد في المباراة.

الخسارة أوقفت رصيد المصري عند النقطة الـ 47 في المركز الرابع بينما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ 42 في المركز التاسع.

التشكيل

المصري بدأ المباراة فرانك إيتوجا في خط الهجوم بينما قاد مصطفى سعد وزياد طارق تشكيل سموحة.

أحداث المباراة

سيطر المصري على مجريات اللقاء في البداية وحاول فرانك إيتوجا في أكثر من مناسبة كانت أخطرهم محاولة مراوغة وتسديدة بيسراه مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 30 أهدر حسين فيصل انفرادا بالمرمى على مرتين بعدما تصدى عصام ثروت قبل أن ترتد له ليسدد مرة أخرى إلا أن كريم العراقي أخرج الكرة من على الخط.

وبعد دقيقة واحدة تقدم سموحة بالهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق محمود حليمو.

في الشوط الثاني حاول المصري إدراك التعادل عن طريق إجراء أكثر من تبديل بمشاركة عبده يحيى ومروان حمدي وإسلام أبو سليمة إلا أن جميع محاولته لم تنتهي بشكل إيجابي على المرمى.

وسيلعب المصري مع سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة يوم السبت المقبل.

وخسر سيراميكا كليوباترا أيضا في مباراة أقيمت بنفس التوقيت ضد إنبي.

ويتبقى للمصري مباراة واحدة بالدوري مؤجلة ضد الأهلي ستقام يوم 26 يوليو، بينما أنهى سموحة موسمه بشكل نهائي.

المصري سموحة الدوري المصري
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