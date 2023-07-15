صاروخ العجوز يقود إنبي لهزيمة سيراميكا في ختام الدوري

السبت، 15 يوليه 2023 - 20:58

كتب : FilGoal

إنبي - سيراميكا

فاز إنبي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

واستطاع إنبي تحقيق الفوز عن طريق هدف أحمد العجوز بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 45 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

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وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز الـ12.

وتعد المباراة هي الاختبار الأخير لـ سيراميكا كليوباترا قبل خوض نهائي كأس الرابطة المصرية ضد المصري يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب.

وشهدت المباراة تحكيم نسائي بقيادة المحكمة شاهندا المغربي.

إنبي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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