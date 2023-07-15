صاروخ العجوز يقود إنبي لهزيمة سيراميكا في ختام الدوري

فاز إنبي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

واستطاع إنبي تحقيق الفوز عن طريق هدف أحمد العجوز بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 45 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز الـ12.

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يا سلام يا سلام 💥🔥 أحمد العجوز يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى سيراميكا من تسديدة قوووية #ONTime_Sports pic.twitter.com/Nkf1FeCvFm — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 15, 2023

وتعد المباراة هي الاختبار الأخير لـ سيراميكا كليوباترا قبل خوض نهائي كأس الرابطة المصرية ضد المصري يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب.

وشهدت المباراة تحكيم نسائي بقيادة المحكمة شاهندا المغربي.