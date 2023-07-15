"بسبب الأخطاء المستمرة".. الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تطوير منظومة التحكيم

السبت، 15 يوليه 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

طلب النادي الأهلي من اتحاد كرة الكرة ضرورة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة الحكام قبل انطلاق الموسم المقبل.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "أرسل النادي الأهلي خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه ضرورة مضاعفة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة التحكيم بشكل عام وما يخص حكام VAR بشكل خاص".

وأضاف "وجاء في الخطاب أيضا أنه سبق وأرسل النادي عدة مكاتبات سابقة بخصوص منظومة التحكيم والارتقاء بها لإرساء العدالة بين الفرق المتنافسة لكن لاحظ في المباريات الأخيرة أن أخطاء الحكام المؤثرة لا زالت تلقي بظلالها مثلما تعرض له فريق الأهلي في مباراة القمة الأخيرة خاصة من جانب حكام VAR الذي يملكون الأدوات التقنية والوقت للمراجعة ومنح كل فريق حقه المشروع".

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وأتم "وطلب الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد لضمان العدالة ونجاح المسابقات الكروية على كافة المستويات".

وفاز الأهلي على الزمالك 4-1 في مباراة القمة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 للدوري المصري.

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