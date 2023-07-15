التشكيل - تغييرات عديدة في الإسماعيلي.. ومابولولو يقود هجوم الاتحاد

يقود الغاني ياو أنور هجوم الإسماعيلي فيما يقود الأنجولي كريستوفاو مابولولو هجوم الاتحاد في الجولة 34 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في التاسعة والنصف مساءً.

وينافس مابولولو على لقب الهداف إذ يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا بفارق 3 أهداف عن اقرب منافسيه أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الذي يلتقي فاركو غدا.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أحمد محسن - إياد العسقلانى - محمد هاشم - كريم عرفات

الوسط: كريم الديب - عماد حمدى - سيرجى أكا - عمر الساعي - مروان حمدي

الهجوم: ياو أنور

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: خالد صبحي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم - أحمد بهاء

الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - إسلام عبد النعيم -محمد محمود - محمد فارس

الهجوم: كريستوفاو مابولولو

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 43 نقطة من 33 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.