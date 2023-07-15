ممدوح عيد: العام المقبل هو عام الأحلام.. ونأمل المشاركة في كأس العالم للأندية

شدد ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز على أن طموحه بالموسم المقبل هو التتويج بجميع الألقاب الممكنة.

وقال عيد عبر المركز الإعلامي لبيراميدز: "الأمور تطورتالغعام بصورة واضحة داخل الفريق والمجموعة الحالية من اللاعبين أظهرت مدى تقاربها وهي أفضل مجموعة تعاملت معها والجميع يشعر أن الفريق أسرة واحدة".

وتابع "رحلة النادي بدأت منذ 4 سنوات فقط والأمر كان بمثابة الحلم والآن اقترب من أن يصبح حقيقة والعام المقبل سيكون عام تحقيق الأحلام لأني أثق في اللاعبين وأرى أن بإمكانهم الظهور بصورة أفضل في الفترة المقبلة وحصد كل البطولات التي ينافس عليها الفريق".

وأضاف "أطلب من كل لاعب أن يبذل جهده في كل ثانية لصالح النادي وأعدهم بتنفيذ كل شيء أستطيع تنفيذه وسأعمل على تهيئة الظروف المناسبة واحتياجات الفريق".

وأتم "الموسم المقبل سيكون في غاية الأهمية وأمامنا أحلام أهمها الفوز بلقب الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية وتحقيق أفضل نتيجة فيه وأحلامي لا تأتي من فراغ وإنما إيمانا بإمكانيات وقدرات النادي واللاعبين والمنظومة بالكامل والروح العالية وتعاهد الفريق على بذل كل ما لديه لتحقيق أهداف النادي وخططه".

وأنهى بيراميدز الموسم في المركز الثاني وضمن التأهل لدوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.