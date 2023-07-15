خبر في الجول - البرازيلي سوزا الأقرب لدعم هجوم الأهلي

السبت، 15 يوليه 2023 - 20:04

كتب : أحمد الخولي

المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا

أصبح البرازيلي جوستافو سوزا الأقرب لدعم هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

جوستافو سوزا

النادي : تشونبوك

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي كان يفاضل بين عدة أسماء أجنبية لدعم خط الهجوم.

وذلك بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي وافق على الأسماء المحددة للتعاقد مع أحدهما في مركز المهاجم.

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وفي الساعات القليلة الماضية ارتفعت أسهم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي بين باقي الأسماء بعدما سارت المفاوضات الحمراء للتعاقد معه بشكل جيد.

ليصبح سوزا هو الأقرب لدعم هجوم الأهلي في الموسم الجديد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم سوزا بالأهلي، بعدما كان قريبا من الانتقال لصفوف الأحمر في شهر يناير الماضي.

سوزا البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الجاري مع فريقه 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.

وفي الموسم الماضي لعب 43 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وأثناء التفاوض في يناير بين الأهلي وسوزا حصل FilGoal.com على تصريحات من أحد المقربين من المهاجم البرازيلي الذي قال فيها: "كل المعلومات التي لدى جوستافو سوزا عن الأهلي ومصر رائعة ولا صحة لوصول معلومات سيئة عن النادي أو البلد له".

وأضاف "جوستافو سوزا لا يمتلك أي انطباع سلبي عن الأهلي".

وأوضح "الأهلي ناد كبير في عالم كرة القدم من جميع النواحي، ويملك إمكانيات مالية كبيرة للوفاء بأي التزامات".

واختتم "لم ينضم جوستافو للأهلي هذه المرة، لكن الصفقة يمكنها أن تتم في وقت لاحق".

الأهلي جوستافو سوزا الدوري المصري
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