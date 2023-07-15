"حروف عربية فريدة".. الإعلان عن الكرة الرسمية لـ البطولة العربية 2023

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن الكرة الرسمية لبطولة لكأس الملك سلمان للأندية.

وتصمم شركة "تيمبو" الكرة الرسمية للبطولة التي ستقام في السعودية بين 27 يوليو وحتى 12 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وصممت تيمبو كرة حصرية مخصصة تتضمن شعار كأس الملك سلمان بنمط حروف عربية فريد وهوية الألوان الخاصة بالبطولة.

وتعتبر تيمبو الكرة الرسمية لعدة اتحادات دولية وإقليمية، بما في ذلك غانا والأردن وغامبيا وليبيريا وفلسطين والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات البطولة العربية كالتالي:

المجموعة الأولي: الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية | 📣 تعرفوا على الكرة الرسمية لمباريات البطولة. ⚽ الكرة من @TempoSport_EN ويتضمن تصميمها هوية الألوان للبطولة ذو نمط لحروف اللغة العربية. pic.twitter.com/QSBwkVYudh — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 15, 2023

جدول مواعيد البطولة:

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس

جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرض.