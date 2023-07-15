التشكيل - إيتوجا أساسي مع المصري.. ومصطفى سعد وزياد طارق يقودان سموحة

السبت، 15 يوليه 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

المصري - سموحة (من حساب رابطة الدوري المصري)

أعلن كل من ميمي عبد الرازق مدرب المصري وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب المصري ضد سموحة بعد قليل في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل المصري جلوس محمد عبد اللطيف "جرينجو" ومروان حمدي على مقاعد البدلاء، بينما يقود فرانك إيتوجا الهجوم.

أخبار متعلقة:
مدرب الإسماعيلي السابق يتولى المهمة الفنية لبطل المغرب التشكيل - صلاح محسن يقود سيراميكا.. وثلاثي هجومي لـ إنبي قائمة الزمالك - شيكابالا وفتوح على رأس الغائبين أمام فاركو تنس - "سأعود يوما للفوز بتلك البطولة".. أُنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للمرة الثانية تواليا

وجاء تشكيل المصري بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي - عماد الدين بو بكر - عمرو موسى - عمرو السعداوي.

الوسط: زياد كمال - إيزي إيميكا.

أمامهما: عبد الرحيم دغموم - إلياس الجلاسي - رجب عمران.

الهجوم: فرانك إيتوجا.

ويلعب سامي بثلاثي هجومي في تشكيل سموحة مكون من زياد طارق ودوكو دودو ومصطفى سعد.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: طارق علاء - أحمد حكم – محمد مغربي – شريف رضا.

الوسط: صديق أوجولا محمود عبد الحليم "حليمو" – حسين فيصل.

الهجوم: زياد طارق – دوكو دودو – مصطفى سعد.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة بينما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

المصري سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر - المصري ضد سموحة.. إنبي ضد سيراميكا التشكيل - صلاح محسن يقود سيراميكا.. وثلاثي هجومي لـ إنبي قائمة الزمالك - شيكابالا وفتوح على رأس الغائبين أمام فاركو حوار كولر: لم أحصل على رأي فايلر قبل تدريب الأهلي لهذا السبب.. والحياة في مصر خادعة البنك الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع بابافسيليو على التجديد مواعيد مباريات السبت 15 يوليو 2023.. 3 مباريات في الدوري وكيل أوسوريو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك مكي: ليس لدينا أي مصلحة.. وحرس الحدود لعب بشرف لآخر دقيقة
أخر الأخبار
مباشر - المصري ضد سموحة.. إنبي ضد سيراميكا 4 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - إيتوجا أساسي مع المصري.. ومصطفى سعد وزياد طارق يقودان سموحة 16 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي السابق يتولى المهمة الفنية لبطل المغرب 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
التشكيل - صلاح محسن يقود سيراميكا.. وثلاثي هجومي لـ إنبي 19 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - شيكابالا وفتوح على رأس الغائبين أمام فاركو 32 دقيقة | الدوري المصري
تنس - "سأعود يوما للفوز بتلك البطولة".. أُنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للمرة الثانية تواليا ساعة | رياضات أخرى
إعادة إحياء وهيمنة كرة السلة المصرية - تأثير BAL وNBA Africa ساعة | كرة سلة
ذا أثليتك: أمرابط على رأس قائمة ليفربول لتعويض فابينيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم