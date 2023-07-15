التشكيل - إيتوجا أساسي مع المصري.. ومصطفى سعد وزياد طارق يقودان سموحة

أعلن كل من ميمي عبد الرازق مدرب المصري وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب المصري ضد سموحة بعد قليل في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل المصري جلوس محمد عبد اللطيف "جرينجو" ومروان حمدي على مقاعد البدلاء، بينما يقود فرانك إيتوجا الهجوم.

وجاء تشكيل المصري بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي - عماد الدين بو بكر - عمرو موسى - عمرو السعداوي.

الوسط: زياد كمال - إيزي إيميكا.

أمامهما: عبد الرحيم دغموم - إلياس الجلاسي - رجب عمران.

الهجوم: فرانك إيتوجا.

ويلعب سامي بثلاثي هجومي في تشكيل سموحة مكون من زياد طارق ودوكو دودو ومصطفى سعد.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: طارق علاء - أحمد حكم – محمد مغربي – شريف رضا.

الوسط: صديق أوجولا محمود عبد الحليم "حليمو" – حسين فيصل.

الهجوم: زياد طارق – دوكو دودو – مصطفى سعد.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة بينما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 39 نقطة.