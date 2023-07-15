التشكيل - صلاح محسن يقود سيراميكا.. وثلاثي هجومي لـ إنبي

السبت، 15 يوليه 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

إنبي ضد النجوم

يقود صلاح محسن هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة إنبي في الجولة 34 من الدوري المصري.

ويختتم الفريقان الموسم على ملعب بتروسبورت بصافرة تحكيمية لـ شاهندة مغربي.

فيما يقود أحمد أمين "قفة" ورفيق كابو وأحمد نادر حواش هجوم إنبي، ويتواجد الشاب عبد الرحمن سمير أساسيا في حراسة مرمى الفريق البترولي للمباراة الثانية تواليا.

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وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري – أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني

الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد عادل

الهجوم: - ميدو جابر - صامويل أمادي - صلاح محسن

يجلس على مقاعد البدلاء: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس أرثر - محمد عنتر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم أيولا.

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: محمد حامد - أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا"

الوسط: مصطفى شكشك – أحمد يوسف – أحمد العجوز – مروان داوود

الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين قفة – أحمد نادر حواش

يجلس على مقاعد البدلاء: رضا السيد - خالد رضا – ديان ميليج – صلاح زايد – كريم الطيب – محمد ناصر – فتحي السيد – أحمد جمال – محمد حمدي.

ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 42 نقطة، فيما يختل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 12 برصيد 37 نقطة.

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