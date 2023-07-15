تنس - "سأعود يوما للفوز بتلك البطولة".. أُنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للمرة الثانية تواليا

السبت، 15 يوليه 2023 - 17:49

كتب : إسلام أحمد

أنس جابر في نهائي ويمبلدون 2023

خسرت التونسية أُنس جابر نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي، وتلك المرة أمام التشيكية مارسيتا فوندروسوفا.

وتفوقت التشيكية على التونسية بمجموعتين دون رد جاءت نتائجهما: 6-4 و6-4.

وخسرت أُنس جابر اللقب للمرة الثانية على التوالي، إذ خسرت لقب النسخة الماضية أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا.

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وبذلك خسرت أُنس فرصة الفوز بلقب بطولة كبرى في التنس للمرة الثالثة في آخر عامين، إذ خسرت ويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة، لكنها تمتلك فرصة للتتويج في أمريكا المفتوحة هذا العام والتي ستقام بين أغسطس وسبتمبر المقبل.

وقالت أُنس عقب المباراة النهائية: "خسارة مؤلمة للمرة الثانية في مسيرتي، وأريد تهنئة مارسيتا باللقب، هي لاعبة رائعة، اليوم سيكون يوما صعبا وسأعود بقوة أكبر".

وأضاف "كانت بطولة رائعة وتمنيت التتويج وسأنجح يوما ما".

وأتمت "شكرا على حضوركم وتشجيعكم، وممتنة لمساندتكم، كانت رحلة صعبة وسأعود يوما ما للفوز بتلك البطولة".

Marketa Vondrousova of Czech Republic lifts the Women's Singles Trophy as she celebrates victory following the Women's Singles Final against Ons...

وأصبحت التشيكية صاحبة أقل تصنيف في التاريخ تحقق لقب ويمبلدون، حيث تحتل المركز الـ 42 في تصنيف السيدات، متفوقة على الأمريكية فينوس ويليامز التي حققت لقب 2007 وهي تحتل المركز الـ 31 في تصنيف السيدات.

وباتت مارسيتا خامسة لاعبة تلعب اليد اليسرى تحقق لقب فردي السيدات في البطولات المفتوحة.

وأصبحت أيضا اللاعبة رقم 59 التي تحقق بطولة جراند سلام في التنس، والـ 24 التي تحقق لقب ويمبلدون.

وكانت أُنس أول لاعبة تصل لنهائي ويمبلدون مرتين متتاليتين منذ سيرينا ويليامز في 2018 و2019.

فيما باتت مارسيتا أول لاعبة غير مصنفة تصل للنهائي في حقبة البطولات المفتوحة.

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