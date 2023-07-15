إعادة إحياء وهيمنة كرة السلة المصرية - تأثير BAL وNBA Africa

أصبح الأهلي ثاني فريق مصري خلال ثلاث سنوات يفوز بلقب الدوري الإفريقي لكرة السلة (BAL).

احتفل المشجعون في القاهرة بفوز "الشياطين الحمر" بلقب موسم BAL الثالث بكيجالي، مؤكدين عودة كرة السلة المصرية للمسار الصحيح. بعدما سار على خطى مواطنه الزمالك، الذي فاز بنسخة BAL الافتتاحية عام 2021، يعكس انتصار الأهلي إعادة إحياء كرة السلة المصرية.

وقال محمد عبد المطلب سليمان، نائب رئيس NBA Africa ومدير مكتب NBA مصر "كان هذا عامًا تاريخيًا لكرة السلة المصرية. تأهل المنتخب الوطني للرجال إلى كأس العالم لكرة السلة، وفاز الأهلي بلقب BAL وحقق سبورتنج بطولة الأندية الإفريقية للسيدات. فريق3x3 للسيدات فاز بالميدالية الفضية في سلسلة Women’s Series، وتأهلت منتخبات الشباب والفتيات ل نهائيات كأس العالم تحت 19 سنة، كما نملك 5 منتخبات مختلفة في بطولات العالم 3X3، مع عدد قياسي من اللاعبين في القسم الأول NCAA وأكاديمية NBA. كل هذا مصحوبًا بأعداد غير مسبوقة من المشاهدين عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي يؤكد كيف عادت كرة السلة المصرية إلى القمة."

حاليًا، يخوض سبعة لاعبين مصريين مسيرتهم المهنية في القسم الأول من دوري الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات NCAA وهم: إسماعيل مسعود (جورج تاون)، عصام مصطفى (جامعة كاليفورنيا)، علي خليفة (BYU)، آدم موسى (ولاية تارلتون)، مالك عبد الجواد (ولاية موراي)، بلال الشاكري (ووفورد) وياسين حسين (تينيسي آت مارتن). كما تقضي جنى الألفي أيضًا عامها الأول في UConn، وتلعب جنى طارق سلمان في BYU.

وقبل أيام قليلة، تم اختيار عبد الله أحمد البالغ من العمر 19 عاماً للانضمام لفريق وستشستر نيكس ضمن المسودة الدولية لدوري NBA G لموسم 2023-2024، ليكمل التواجد المميز للشباب المصري في الولايات المتحدة.

وأضاف عبد المطلب: "اللعب على المستوى الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية له تأثير إيجابي كبير على لاعبينا. أمثال إيهاب أمين وعمر عرابي وأنس أسامة ويوسف شحاتة وعاصم مرعي خير مثال على ذلك".

فاز عرابي وأمين بلقب BAL هذا العام مع الأهلي، بينما كان أسامة - الذي يلعب حاليًا مع فريق الاتحاد السكندري - ضمن تشكيلة الزمالك، بطل BAL في 2021. شارك سيف الدين هنداوي في BAL هذا العام مع بترو دي لواندا الأنجولي من خلال برنامج BAL Elevate التابع لأكاديمية NBA. ويتدرب علي عسران حاليًا في أكاديمية NBA في السنغال.

وتابع عبد المطلب "على مستوى السيدات، لدينا حاليًا جنى الألفي وجنى طارق في جامعات أمريكية. قبل ذلك كان لدينا نادين السلعاوي ورنيم الجداوي وميرال أشرف وريم موسى وهالة شعراوي. كل منهم كان له تأثير كبير على كرة السلة المصرية للسيدات في السنوات الأخيرة."

لدى BAL القدرة على أن تصبح واحدة من أكبر بطولتين احترافيتين لكرة السلة على مستوى العالم خلال العقد المقبل. النمو المستمر لكل من الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL وNBA Africa لديه القدرة على رفع مستوى كرة السلة لتصبح الرياضة الأولى في إفريقيا. يمثل BAL، وهو دوري احترافي يضم أفضل نادٍ في أفضل 12 دولة على مستوى كرة السلة الأفريقية، أول تعاون لـ NBA لتنظيم وإدارة مسابقة دوري خارج أمريكا الشمالية.

يقع مقر BAL في داكار عاصمة السنغال، وأقيمت المباريات في داكار وكيجالي (رواندا) والقاهرة (مصر)، مما وسع نطاق وصول كرة السلة ذات المستوى العالمي إلى المزيد من المشجعين في جميع أنحاء القارة. من المتوقع أن ينمو الدوري وتقام مبارياته في المزيد من البلدان الأفريقية، باستخدام صالات على مستوى عالمي وقادرة على استضافة مباريات BAL.

تزداد قوة المنافسة والمستوى في BAL كل موسم بعد الآخر. كان موسم 2023 BAL هو الأكثر تنافسية حتى الآن، بوجود 156 لاعبًا من 22 دولة عبر إفريقيا وأوروبا وأوقيانوسيا والولايات المتحدة الأمريكية. تضمنت مجموعة اللاعبين اثنين من لاعبي NBA السابقين.

يأتي العديد من لاعبي NBA وWNBA الموهوبين من إفريقيا ويعملون كسفراء لكرة السلة في القارة. دعم هؤلاء النجوم إطلاق BAL. على مر السنوات، كان هناك أكثر من 125 لاعبًا في الدوري الاميركي للمحترفين إما ولدوا في أفريقيا أو يأتي أحد والديهم على الأقل من القارة. ينطبق هذا على أكثر من 50 لاعبًا حاليًا في الدوري الاميركي للمحترفين، بما في ذلك أفضل لاعب (MVP) في موسم NBA 2023 جويل امبيد (فيلادلفيا 76ers؛ الكاميرون؛ BWB Africa 2011).

ويواصل BAL تركيزه على تقديم أفضل منتج داخل وخارج الملعب، بشكل أساسي من خلال زيادة الحضور الجماهيري، وزيادة متابعة الدوري داخل وخارج القارة، ووجود شركاء جدد لتنمية الدوري، والعمل على تعزيز وجودBAL باعتباره دوريًا محترفًا على مستوى عالمي، وتعزيز الصحة والسلامة لجميع المشاركين، وتوفير الترفيه لجميع المشجعين، مع نشر القيم المثالية والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء القارة. حاليًا، يلتزم شركاء BAL بنفس الأهداف ويساعدون الدوري على النمو والانتشار.

في موسمه الثالث الذي حقق نجاحًا هائلاً بلا شك، أثبت BAL مرة أخرى أنه منصة لعرض المواهب الأفريقية، وفي الوقت نفسه للتنمية الاقتصادية والسياحية، وفتح آفاق جديدة لقاعدة جماهيرية موسعة لكرة السلة، مع شراكات واستثمارات جديدة عبر القارة وعالمياً.

تم إطلاق مكتب NBA Africa في القاهرة في وقت سابق من هذا العام، واستضافت العاصمة المصرية مباريات مجموعة النيل من BAL في عامي 2022 و2023. كانت القاهرة أيضًا مكانًا لاستضافة أحداث متعددة، مثل كرة السلة بلا حدود (BWB) إفريقيا في أغسطس وسبتمبر 2022 وفعالية NBA Jr في يناير الماضي.

بفضل بنيتها التحتية المتطورة، والملاعب والصالات المتعددة والمتنوعة، وشغف المشجعين الكبير بـلعبة كرة السلة، تبدو دائماً المكان المناسب لاستضافة الاحداث الرياضية الكبرى، وBAL ليس استثناء من هذه القاعدة.