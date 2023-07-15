تقرير مغربي: رضا سليم يضغط على الجيش الملكي لقبول هذا العرض

يرغب رضا سليم نجم الجيش الملكي المغربي في خوض تجربة جديدة بحسب "لو سبورت 360" المغربي.

وبحسب "لو سبورت 360" المغربي، فإن رضا سليم يرفض الاستمرار ضمن صفوف الجيش الملكي بالموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن رضا سليم جناح الجيش الملكي يضغط على إدارة ناديه للموافقة على رحيله إلى الوحدة الإماراتي.

ويتولى بيتسو موسيماني تدريب الوحدة الإماراتي ويرغب في الحصول على خدمات الجناح المغربي.

وكان موقع "هسبورت" المغربي ذكر في تقرير له الجمعة الماضية حسب مصادره أن الأندية المصرية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز بدأوا التحرك من أجل ضم رضا سليم.

وأشار التقرير إلى أن الأندية المصرية تنجح في استقطاب أبرز لاعبي الدوري المغربي بسبب ميزانياتها الكبيرة مقارنة بالأندية المغربية.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر وخط وسط.

وبعدها تحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com ردا على ذلك التقرير قائلا: " "الأهلي هو النادي الوحيد الذي تقدم بعرض من أجل رضا سليم".

وأضاف "لكن الجيش الملكي رفض العرض لعدم رغبته في رحيل اللاعب".

واستدرك المصدر "لكن هناك اهتمام باللاعب من قبل بعض الأندية الخليجية وننتظر عرض من هناك في الأيام القليلة المقبلة".

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وخاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 26 آخرين.

وفي الموسم الماضي من الدوري المغربي سجل 11 هدفا وصنع 10 ليقود الفريق للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2008 والـ13 في تاريخ ناديه.

وفي الكونفدرالية حيث وصل الجيش الملكي لربع النهائي سجل هدفين وصنع أربعة في 10 مباريات.

وكان رضا سليم خاض مباراتين ضد بيراميدز ومثلهما ضد فيوتشر في دور المجموعات من الكونفدرالية.

واستطاع آنذاك صناعة هدفين ضد بيراميدز.