ريال مدريد يعير فاييخو إلى غرناطة مجددا
السبت، 15 يوليه 2023 - 14:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد انتقال مدافعه خيسوس فاييخو إلى غرناطة على سبيل الإعارة حتى صيف 2024.
خيسوس فاييخو
النادي : غرناطة
وأفاد النادي الملكي في بيان: "اتفق نادي ريال مدريد مع نادي غرناطة على انتقال اللاعب فاييخو على سبيل الاعارة للموسم المقبل، حتى 30 يونيو 2024".
المدافع الإسباني سبق له اللعب في صفوف غرناطة على سبيل الإعارة في الفترة من يناير 2021 حتى صيف 2021.
Comunicado Oficial: Vallejo. #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 15, 2023
وخاض الإسباني البالغ 26 عاما 4 مباريات فقط في جميع المسابقات مع ريال مدريد خلال الموسم المنصرم.
وخرج فاييخو معارا من صفوف الملكي بعدما سبق له اللعب لصفوف ريال سرقسطة الإسباني وإينتراخت فرانكفورت الألماني وولفرهامبتون الإنجليزي.
نرشح لكم
ذا أثليتك: أمرابط على رأس قائمة ليفربول لتعويض فابينيو رومانو: إنتر ينهي اهتمامه بضم لوكاكو بعد ما فعله اللاعب أصبح مدفعجي أخيرا.. أرسنال يضم ديكلان رايس الانتقال إلى الاتحاد يقترب..فابينيو لن يسافر مع ليفربول لمعسكره سكاي: مارسيليا يخطط للتعاقد مع أوباميانج مازال في الرعاية المركزة وأعيد إلى هولندا.. تطورات حالة فان دير سار الصحية أغلى بريطاني في التاريخ.. وست هام يعلن رحيل ديكلان رايس بسبب كأس العالم للأندية.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي