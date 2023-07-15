ريال مدريد يعير فاييخو إلى غرناطة مجددا

السبت، 15 يوليه 2023 - 14:20

كتب : FilGoal

خيسوس فاييخو - إسبانيا

أعلن نادي ريال مدريد انتقال مدافعه خيسوس فاييخو إلى غرناطة على سبيل الإعارة حتى صيف 2024.

وأفاد النادي الملكي في بيان: "اتفق نادي ريال مدريد مع نادي غرناطة على انتقال اللاعب فاييخو على سبيل الاعارة للموسم المقبل، حتى 30 يونيو 2024".

المدافع الإسباني سبق له اللعب في صفوف غرناطة على سبيل الإعارة في الفترة من يناير 2021 حتى صيف 2021.

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وخاض الإسباني البالغ 26 عاما 4 مباريات فقط في جميع المسابقات مع ريال مدريد خلال الموسم المنصرم.

وخرج فاييخو معارا من صفوف الملكي بعدما سبق له اللعب لصفوف ريال سرقسطة الإسباني وإينتراخت فرانكفورت الألماني وولفرهامبتون الإنجليزي.

جيسوس فاييخو ريال مدريد غرناطة
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