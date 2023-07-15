سكاي: مارسيليا يخطط للتعاقد مع أوباميانج

يخطط نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي للتعاقد مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج خلال هذا الصيف.

ويمتد عقد أوباميانج مع تشيلسي حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب "سكاي سبورتس" فإن مارسيليا مهتم بشدة بالتعاقد مع أوباميانج لقيادة هجوم الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن مارسيليا يحاول إقناع اوباميانج بالعودة للدوري الفرنسي الذي شهد انطلاقته مع سانت إيتيان.

ديلي ميل البريطانية ذكرت في وقت سابق أن ستيفن جيرارد يأمل في إقناع أوباميانج بالانضمام له في الاتفاق السعودي.

ووقع جيرارد على عقود تدريب الاتفاق لمدة موسمين بعد إتمام المفاوضات مع النادي السعودي خلال الأيام السابقة.

في المقابل ذكر فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا أن أهلي جدة والشباب تواصلا مع أوباميانج لمناقشة انتقاله إلى الدوري السعودي.

وأوضح رومانو أن أوباميانج رفض عرضا في فبراير الماضي من لوس أنجلوس جالاكسي لأن أولويته كانت الاستمرار في أوروبا.

وشدد الصحفي الإيطالي على أن أوباميانج سيغادر تشيلسي بنسبة 100٪ هذا الصيف.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت في وقت سابق أن أوباميانج يرغب في الانتقال إلى برشلونة في بداية الموسم المقبل.

وأن نادي برشلونة منفتح على فكرة عودة مهاجم منتخب الجابون إلى صفوفه ولكن بشرط أن تكون الصفقة مجانية.

واجتمع أوباميانج مع مدربه السابق في بوروسيا دورتموند الألماني توماس توخيل، ولكن بعد أسبوع واحد فقط من ارتدائه لقميص تشيلسي رحل توخيل عن تدريب الفريق الأزرق.

ومن وقتها ولا يشارك أوباميانج مع تشيلسي بشكل مستمر ولعب مباريات قليلة وسجل 3 أهداف فقط.

وأفادت ديلي ميل أيضا أن رغم كل ذلك فإن عودة أوباميانج إلى برشلونة ليست أولوية بالنسبة للمدرب تشافي هيرنانديز.

وفي حالة الموافقة على عودة أوباميانج البالغ من العمر 33 عاما سيكون على المهاجم الجابوني تخفيض راتبه بشكل كبير.