الرياضية السعودية: بايرن منح النصر الضوء الأخضر لضم ماني
السبت، 15 يوليه 2023 - 11:54
كتب : FilGoal
حصل النصر على الضوء الأخضر من بايرن ميونيخ بشأن التفاوض مع نجمه السنغالي ساديو ماني.
ساديو ماني
النادي : بايرن ميونيخ
ويمتد عقد ماني مع بايرن حتى صيف 2025.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بايرن ميونيخ منح النصر الضوء الأخضر للتفاوض مع ساديو ماني.
وأوضحت التقارير أن أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي في النصر عقد اجتماعا مع الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال ساديو ماني في مدينة مايوركا الإسبانية من أجل التعرف على طلبات اللاعب.
وأشارت التقارير إلى أن بايرن ميونيخ حدد مبلغ 30 مليون يورو للموافقة على رحيل ماني لصفوف النصر.
وانضم ماني لصفوف بايرن ميونيخ الصيف الماضي وتوج بلقب كأس السوبر والدوري الألماني.
الجناح البالغ 31 عاما خاض 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 6 في جميع المسابقات.
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