مازال في الرعاية المركزة وأعيد إلى هولندا.. تطورات حالة فان دير سار الصحية

السبت، 15 يوليه 2023 - 11:45

كتب : FilGoal

فان دير سار

كشف نادي أياكس اليوم السبت المزيد من التطورات عن حالة حارسه ومديره الرياضي السابق إدوين فان دير سار.

وكتب أياكس نيابة عن زوجة حارس الهولندي بيانا قال خلاله: "تم إعادة فان دير سار من كرواتيا مساء أمس الجمعة ويرقد الآن في إحدى المستشفيات في هولندا".

وواصل "الوضع كما هو مستقر وفي حالة غير مهددة للحياة ويتواصل معنا".

أخبار متعلقة:
مجموعة الزمالك – النصر يحسم صفقة جديدة من أوروبا البنك الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع بابافسيليو على التجديد سكاي: ميتروفيتش يطالب فولام بقبول عرض الهلال

ويتعين على فان دير سار البقاء في وحدة الرعاية المركزة لحين إجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

واستقال فان دير سار في مايو الماضي من منصبه على رأس الإدارة التنفيذية للناد بعدما حل الفريق ثالثا في الدوري الهولندي.

ولعب فان دير سار 130 مباراة دولية بقميص هولندا، وظهر برداء كل من أياكس ويوفنتوس وفولام وأخيرا مانشستر يونايتد الذي شهد اعتزاله عام 2011.

وتوج الحارس الهولندي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع أياكس عام 1995 والثانية مع مانشستر يونايتد عام 2008.

أياكس فان دير سار
نرشح لكم
ذا أثليتك: أمرابط على رأس قائمة ليفربول لتعويض فابينيو رومانو: إنتر ينهي اهتمامه بضم لوكاكو بعد ما فعله اللاعب أصبح مدفعجي أخيرا.. أرسنال يضم ديكلان رايس ريال مدريد يعير فاييخو إلى غرناطة مجددا الانتقال إلى الاتحاد يقترب..فابينيو لن يسافر مع ليفربول لمعسكره سكاي: مارسيليا يخطط للتعاقد مع أوباميانج أغلى بريطاني في التاريخ.. وست هام يعلن رحيل ديكلان رايس بسبب كأس العالم للأندية.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
ممدوح عيد: العامل المقبل هو عام الأحلام.. ونأمل المشاركة في كأس العالم للأندية 50 ثاتيه | الدوري المصري
تقرير: ليس أوسوريو.. هندوراس تستقر على اسم المدير الفني الجديد 24 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - البرازيلي سوزا الأقرب لدعم هجوم الأهلي 32 دقيقة | الكرة المصرية
لأسباب مختلفة.. أسباب غيابات 11 لاعبا من الزمالك أمام فاركو 48 دقيقة | الدوري المصري
تمهيدا لضم ميسي.. إنتر ميامي يفسخ تعاقد بيزارو ساعة | أمريكا
"حروف عربية فريدة".. الإعلان عن الكرة الرسمية لـ البطولة العربية 2023 ساعة | الوطن العربي
مباشر - المصري (0)-(1) سموحة.. إنبي (1)-(0) سيراميكا.. جووول رائع ساعة | الدوري المصري
التشكيل - إيتوجا أساسي مع المصري.. ومصطفى سعد وزياد طارق يقودان سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم