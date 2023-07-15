مازال في الرعاية المركزة وأعيد إلى هولندا.. تطورات حالة فان دير سار الصحية

كشف نادي أياكس اليوم السبت المزيد من التطورات عن حالة حارسه ومديره الرياضي السابق إدوين فان دير سار.

وكتب أياكس نيابة عن زوجة حارس الهولندي بيانا قال خلاله: "تم إعادة فان دير سار من كرواتيا مساء أمس الجمعة ويرقد الآن في إحدى المستشفيات في هولندا".

وواصل "الوضع كما هو مستقر وفي حالة غير مهددة للحياة ويتواصل معنا".

ويتعين على فان دير سار البقاء في وحدة الرعاية المركزة لحين إجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

واستقال فان دير سار في مايو الماضي من منصبه على رأس الإدارة التنفيذية للناد بعدما حل الفريق ثالثا في الدوري الهولندي.

ولعب فان دير سار 130 مباراة دولية بقميص هولندا، وظهر برداء كل من أياكس ويوفنتوس وفولام وأخيرا مانشستر يونايتد الذي شهد اعتزاله عام 2011.

وتوج الحارس الهولندي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع أياكس عام 1995 والثانية مع مانشستر يونايتد عام 2008.