مجموعة الزمالك – النصر يحسم صفقة جديدة من أوروبا

حسم نادي النصر السعودي صفقة جديدة من الدوريات الأوروبية خلال هذا الصيف.

وتعاقد النصر مع مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان في أولى صفقاته الصيفية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النصر وصل إلى اتفاق نهائي مع لانس الفرنسي للحصول على خدمات الإيفواري سيكو فوفانا.

وأوضحت التقارير أن الاتفاق على بعض التفاصيل في بنود العقد بين اللاعب والنصر سيتم قبل التوقيع رسميا.

الصحيفة ذاتها أوضحت في وقت سابق أن المفاوضات لشراء اللاعب وصلت لمبلغ 21 مليون يورو، أقل بتسعة ملايين يورو مما طلب لانس في البداية.

وأشارت الرياضية إلى أن هناك محاولات لخفض المبلغ إلى 15 مليون يورو لإتمام الصفقة.

ويمتد عقد فوفانا - 28 عاما - مع لانس إلى صيف 2025.

فوفانا توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي في موسم 2021-2022.

اللاعب المولود في باريس شارك مع منتخبات فرنسا للفئات السنية المختلفة، قبل يبدأ مسيرته الدولية مع كوت ديفوار في 2017.

يذكر أن النصر لمنافسات البطولة العربية حيث يتواجد في مجموعة الزمالك والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.