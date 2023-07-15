البنك الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع بابافسيليو على التجديد

كشف حمادة هاشم مدير تعاقدات البنك الأهلي عن نية ناديه تجديد تعاقد المدير الفني للفريق نيكوديموس بابافاسيليو.

وقال هاشم في تصريحات لــFilGoal.com: "اتفقنا مع بابافاسيليو على تجديد التعاقد، وسنبدأ في تدعيم الفريق وفقا لخطة العمل بالتنسيق معه".

وواصل "النادي تعرض لظروف صعبة في الموسم الحالي رغم إمكانياته، ولدينا طموحات كبيرة في الموسم المقبل".

وأردف "سندعم الفريق بعناصر مميزة، وجميع الصفقات ستتم بالاتفاق مع المدير الفني بابافاسيليو".

وأكمل مدير التعاقدات في البنك الأهلي حديثه "سنبحث عن عناصر شابة لقضاء فترة معايشة مع الفريق أسوة بالأندية الأوروبية".

وأتم "سيتم الحفاظ على القوام الأساسي للفريق قدر الإمكان، وسيتم دعم كل المراكز التي تحتاج إلى تدعيم بموافقة المدرب".

وحصد البنك الأهلي 39 نقطة خلال الموسم الجاري من الدوري الذي انتهى بالنسبة له بعدما خاض كل مبارياته الـ34.

وقاد بابافاسيليو البنك الأهلي في 20 مباراة فاز 7 مرات وهُزم في مثلهم وتعادل في ست مباريات، وسجل فريقه 20 هدفا تحت قيادته واستقبل 23.