سكاي: ميتروفيتش يطالب فولام بقبول عرض الهلال

السبت، 15 يوليه 2023 - 11:10

كتب : FilGoal

ميتروفيتش ضد واتفورد

يرغب الصربي ألكسندر ميتروفيتش في خوض تجربته الأولى في الملاعب العربية وتحديدا بقميص الهلال السعودي.

وينتهي عقد البالغ من العمر 28 عاما مع فولام في صيف 2026.

وبحسب "سكاي سبورتس" فإن ميتروفيتش طلب من فولام قبول عرض نادي الهلال.

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وأوضحت التقارير أن المهاجم الصربي قدم كل ما لديه مع فولام وحان وقت الدخول في تحدي جديد.

فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي" كشف في وقت سابق أن اللاعب منفتح على ارتداء قميص الهلال.

وشدد رومانو أن الهلال يستعد لتقديم عرض جديد لفولام لضم اللاعب الذي يضعه كهدف رئيسي.

وذكرت "BBC" في وقت سابق أن فولام رفض عرضا من الهلال مقابل 30 مليون يورو من أجل شراء ميتروفيتش.

وضم الهلال حتى الآن كل من السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، والبرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون.

وظهر ميتروفيتش في 28 مباراة الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا وصنع 4.

وسجل ألكسندر 52 هدفا دوليا لمنتخب صربيا خلال 81 مباراة.

وحصد ألكسندر ميتروفيتش جائزة أفضل لاعب في صربيا لعام 2022.

وسجل ميتروفيتش مهاجم فولام الإنجليزي 8 أهداف خلال العام الميلادي منها 2 في كأس العالم 2022.

وفاز ميتروفيتش بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته لعام 2018.

وبات خامس لاعب يحصد الجائزة مرتين بعد نيمانيا فيديتش وديان ستانكوفيتش وبرانيسلاف إيفانوفيتش ونميانيا ماتيتش.

ويعد أكثر من حصدها هو دوشان تاديتش لاعب أياكس الحالي برصيد 3 مرات.

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