مواعيد مباريات السبت 15 يوليو 2023.. 3 مباريات في الدوري
السبت، 15 يوليه 2023 - 10:46
كتب : FilGoal
يشهد اليوم السبت 3 مباريات من الجولة الـ 34 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
المصري × سموحة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
إنبي × سيراميكا.. 7:00 – أون تايم سبورتس 2.
الاتحاد × الإسماعيلي.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس.
للاطلاع على جميع مباريات اليوم اضغط هنا.
نرشح لكم
البنك الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع بابافسيليو على التجديد وكيل أوسوريو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك مكي: ليس لدينا أي مصلحة.. وحرس الحدود لعب بشرف لآخر دقيقة ظهور نسائي ليس بجديد.. شاهندة مغربي تدير مباراة إنبي وسيراميكا في الدوري عبد العال: بقاء الداخلية في الدوري؟ أشكر حرس الحدود الذين لعبوا بشرف ضد الغزل اكتمل العدد بهبوط أسوان والمحلة.. تعرف على فرق دوري المحترفين لموسم 2023-2024 خبر في الجول - عرضان من الدوري المصري على طاولة نجويم خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق مع كولر على التجديد