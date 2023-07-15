مواعيد مباريات السبت 15 يوليو 2023.. 3 مباريات في الدوري

السبت، 15 يوليه 2023 - 10:46

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

يشهد اليوم السبت 3 مباريات من الجولة الـ 34 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

المصري × سموحة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

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إنبي × سيراميكا.. 7:00 – أون تايم سبورتس 2.

الاتحاد × الإسماعيلي.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس.

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الاتحاد السكندري سموحة المصري الإسماعيلي الدوري المصري
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