وكيل أوسوريو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

كشف محمد حبشي وكيل خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك حقيقة ما تردد مؤخرا عبر تقارير صحفية كولومبية بشأن رحيل المدرب عن منصبه الحالي.

وقال حبشي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "هناك أكثر من عرض ولكن المدرب يحافظ على تركيزه مع الزمالك".

وأضاف "أوسوريو لديه عقد مع الزمالك ويحترمه. من الطبيعي أن تأتيه عروض لأنه مدرب كبير، ولكنه ملتزم بعقده".

وعن تأثير مباراة القمة على موقفه من البقاء أو الرحيل قال حبشي: "الكرة فيها الفوز والخسارة، والنتيجة لن تؤثر على موقفه".

أما عن موقف الصفقات الجديدة قال الوكيل: "التنسيق يتم بين المدرب وإدارة الكرة بهذا الصدد".

وبخصوص مشاركة الزمالك في البطولة العربية وموقف أوسوريو منها أوضح "هذا ليس قراره بل قرار الإدارة. فات الأوان في كافة الأحوال، وأوسوريو أتى ليتواجد مع الزمالك في كل البطولات".

ويتبقى لنادي الزمالك مباراة واحدة في الدوري المصري أمام فاركو، حيث ضمن المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

أما في كأس مصر فقد وصل إلى نصف النهائي أمام بيراميدز، بينما يستعد لخوض منافسات البطولة العربية في الشهر الجاري.

"بيحترم تعاقده وعارف أنه في نادي كبير" 💥🏹 وكيل أوسوريو يرد لأول مرة على حقيقة رحيله عن نادي الزمالك.. وهذه الصفقات التي يحتاجها!#جمهور_التالتة pic.twitter.com/7n4Otp1UjI — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023

أوسوريو رابع مدرب يقود الزمالك خلال الموسم الحالي 2022-2023 بعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بشكل مؤقت.

وأدار أوسوريو 13 مباراة مع الزمالك منذ توليه القيادة في أبريل الماضي.

وحقق المدرب الكولومبي 9 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

المباراة الأولى شهدت تعادل الزمالك مع المقاولون العرب في الدوري بهدفين لمثلهما.

أما المباراة الأخيرة حتى الآن فكانت دربي القاهرة والذي انتهى بالخسارة أمام الأهلي 4-1.

بين هذا وذاك، تأهل الزمالك مع أوسوريو إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على بروكسي 3-2 ثم فاركو 3-1 وأخيرا المقاولون 6-1.

وحقق الزمالك 6 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، واستمر لـ 8 مباريات بلا هزيمة قبل المباراة الأخيرة أمام الأهلي.