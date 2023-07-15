مكي: ليس لدينا أي مصلحة.. وحرس الحدود لعب بشرف لآخر دقيقة

شدد محمد مكي المدير الفني لـ حرس الحدود أن فريقه لعب بشرف حتى آخر دقيقة لأن "ليس لديه أي مصلحة".

وفاز حرس الحدود في الجولة الأخيرة على غزل المحلة ليهبطا سويا رفقة أسوان للدرجة الثانية الموسم المقبل.

وقال مكي عبر أون تايم سبورتس 1: "قدمنا مباراة جيدة، نريد بقاء الفرق الجماهيرية في الدوري، لكنني أردت أن يلعب فريقي بشرف لآخر دقيقة وهو ما حدث".

وأضاف "ليس لدينا مصلحة مع أحد، نبحث عن تحقيق أهدافنا، وأقول لغزل المحلة حظا موفقا".

وأردف "سيطرنا على معظم مجريات اللقاء، وكانت أعلم أن المحلة سيفتح خطوطه بحثا عن الفوز".

وأتم "سيرّنا المباراة كما أردنا وحققنا الفوز الذي أردناه".

"كلنا عايزين الفرق الجماهيرية تفضل.. بس اتعاهدنا ع الفير بلاي".. تصريحات محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود#ستاد_مصر pic.twitter.com/jYQ1TYcXqO — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2023

حرس الحدود حُسم هبوطه مبكرا في المركز الأخير برصيد 25 نقطة، وتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي لن تغير شيئا.

وتلاه المحلة اليوم بهذه الخسارة المفاجئة أمامه، في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف عن أسوان.

خسارة أسوان ألقت به إلى المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، ليكون آخر الهابطين رسميا.

وينضم الثلاثي زد وبلدية المحلة والجونة إلى الدوري الممتاز بدلا من الثلاثي الهابط.

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