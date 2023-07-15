قناة الأهلي تعلن تقدم أسامة حسني وجمال جبر ببلاغين للنائب العام ضد ميدو

السبت، 15 يوليه 2023 - 00:42

كتب : FilGoal

جمال جبر

أعلنت قناة النادي الأهلي الرسمية عن تقدم كلٌ من أسامة حسني لاعب الفريق السابق والإعلامي بقناة الاهلي، وجمال جبر، مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى النائب العام ضد أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك.

وجاء ذلك الإجراء بسبب قيام ميدو "بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة إلى سالفي الذكر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر)" بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع حسبما ورد في بلاغ ثنائي الأهلي.

ويرى حسني وجبر في بلاغهما بأن ميدو خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك.

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وطالب كلٌ من أسامة حسني وجمال جبر، بتطبيق القانون لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي.

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